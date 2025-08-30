Regis Prograis asegura que el Canelo Álvarez es el mejor de todos los tiempos

El boxeador y antiguo campeón mundial, Regis Prograis, aseguró que el mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, es el mejor pugilista de todos los tiempos por las grandes hazañas que ha logrado dentro de su carrera profesional y por este motivo lo ve como amplio ganador del enfrentamiento que tendrá el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada, contra el estadounidense Terence Crawford en las 168 libras.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para FightHub TV, donde aseguró que este enfrentamiento será una clara muestra de su poder al aprovechar el tamaño y la resistencia que tiene para poder conseguir el triunfo en este enfrentamiento al pelear contra un rival que está escalando desde las 154 libras para intentar superarlo.

“Si se tratara de otro peleador más grande, iría con Crawford. Pero hablamos de Canelo, este puede ser, y mucha gente quizá me mate por decirlo, pero este puede ser el mejor peleador mexicano de la historia… o al menos uno de ellos”, expresó.

El antiguo campeón mundial aseguró que no comparte el pensamiento de muchos analistas y expertos del boxeo que colocan a Crawford con grandes posibilidades de derrotar al Canelo Álvarez; esto al considerar que el tapatío ya ha logrado unifircar en dos oportunidades el título súper mediano y tendrá un combate en su división natural.

Aseguran que Terence Crawford no teme perder ante el Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“Yo, personalmente, no lo veo, mucha gente cree que Crawford puede vencer a Canelo, pero esa resistencia al golpe es algo distinto. Por algo existen las divisiones de peso”, agregó el pugilista texano en sus declaraciones.

El enfrentamiento del 13 de septiembre en Las Vegas representa el mayor reto en la carrera de Terence Crawford, debido a que buscará convertirse en campeón en una quinta división diferente y además alcanzar el tercer cetro indiscutido en divisiones diferentes, lo que lo posiciona como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos al haber dominado tantos aspectos dentro del boxeo.

“Si pudiera vencerlo, entonces sí estaría en el Monte Rushmore (Top-4 histórico) del boxeo. Pero no lo veo sucediendo”, concluyó Prograis sobre la posibilidad de lograr este triunfo y la impresionante hazaña deportiva que conseguiría.

Sigue leyendo:

–Julio César Chávez reafirma que su hijo no está vinculado con ningún cartel

–Jai Opetaia subiría a la división de los pesos pesados y ya tiene en la mira a su rival

–Gustavo Del Prete calienta el duelo ante los Pumas de la UNAM