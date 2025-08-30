Novio de Alicia Villarreal habría lanzado indirecta al ex de ella

El influencer Cibad Hernández es la nueva pareja sentimental de la cantante Alicia Villarreal, y desde el momento en que hicieron pública su relación, no han dejado de presumir los momentos que han vivido en los últimos días. Sin embargo, él subió un video que se ha viralizado en las diferentes plataformas, dado que hacía referencia a una persona del pasado.

Los internautas rápidamente asociaron con Cruz Martínez, el exesposo de Alicia, ya que Cibad mencionó que ya era momento de que debería dejar “en paz a esa mujer, deja que realmente saque del cajón esas alas que tenía guardadas, que pueda volar”. Además, el novio de la cantante siempre ha sido reconocido por decir que “apoyar a la mujer es mi pasión”. No obstante, la situación quedó como una especulación que se registra en medio de su debate legal por ella acusándolo de agresión.

“Quiero decirles que estoy muy contento en esta nueva etapa de mi vida, con esta sed tan hermosa de cuidar, de mimar, de querer. Las que me conocen saben que no soy un vato hecho al vapor y que no soy un vato ni de chismes. Soy un vato que trabaja muy duro por lo que quiere y por ayudar a muchas mujeres”, dijo Hernández.

En otra de las publicaciones que él compartió en la red social de la camarita, compartió un mensaje en el que asegura que no tiene ninguna duda de que la vida siempre pone las cosas en su lugar, tal y como le sucedió a él, según lo que señala. Por ello, se siente agradecido por lo que está viviendo con Villarreal.

“La vida te va poniendo las cosas en su lugar, cuando llega la hora de amar, hay que hacerlo desde el respeto, el cuidado, el tacto, la gentileza y las ganas de entregarlo todo y volver a empezar por escribir una historia única y ser ejemplo de que todo es bonito cuando se vuelve a empezar”, expresó.

Cibad y Alicia se han mostrado muy alegres públicamente y también aprovecharon para compartir un video con el tatuaje que ambos decidieron hacerse como producto de su relación. Además, han compartido en conciertos en Las Vegas, y desde entonces comenzaron a subir contenido audiovisual.

