Real Madrid remonta en 73 segundos al Mallorca y sigue con paso perfecto en LaLiga

El Real Madrid consiguió este domingo una difícil e importante victoria 2-1 ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu para continuar con su pleno de victorias en LaLiga española, en un partido en el que se vio obligado a remontar tras el gol tempranero de los isleños.

Los goles de Arda Güler y Vinícius Jr. en un lapso de 73 segundos dejaron sin efecto un solitario tanto del atacante kosovar Vedat Muriqi, que impulsó al Mallorca a buscar dar la sorpresa como visitantes.

Muriqi se anticipó en un córner del Mallorca antes de los primeros 20 minutos, dejando sin efecto por la vía aérea la defensa de los Merengues que hasta ese momento no había sufrido mayor peligro en el arco defendido por Thibaut Courtois.

Pero haber encajado su primer gol en lo que va de campeonato fue lo que despertó al Real Madrid, que en pocos instantes se hizo dueño del partido y consiguió el descuento al 37′.

Un centro desde la izquierda de Franco Mastantuono fue peinado por Dean Huijsen al segundo palo donde estaba Güler que, de cabeza sacudió las redes.

El gol dio un impulso al Real Madrid y en especial a Vinícius Jr. a buscar el segundo, que lograron gracias a una galopada del extremo brasileño.

Partiendo desde su acostumbrada banda izquierda, Vinícius Jr. recortó hacia adentro, se perfiló a la zurda y sacó un remate cruzado imparable que según los datos de LaLiga tenía una probabilidad menor a 9% de terminar en gol.

La ofensiva del Madrid no se detuvo en todo el partido. Al equipo de Xabi Alonso le anularon dos tantos a Kylian Mbappé por fuera de juego y también pudo haber ganado por una mayor diferencia con otra anotación de Güler que no subió a la pizarra por una mano apreciada por el VAR.

El triunfo permite al Real Madrid mantener su pleno de victorias en LaLiga española, manteniéndose con nueve puntos en tres partidos a la espera de lo que haga el FC Barcelona en su visita a Vallecas para medirse al Rayo Vallecano.

Mira el doblete del Real Madrid en 73 segundos aquí:

ARDA GULER AND VINI JR. BOTH SCORE WITHIN A MINUTE TO TURN THE GAME AROUND FOR MADRID!



FROM 0-1 TO 2-1 IN AN INSTANT ⚡️ pic.twitter.com/sVXxQFcGmz — ESPN FC (@ESPNFC) August 30, 2025

Sigue leyendo: