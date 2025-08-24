Mbappé y Vinícius lideran el triunfo del Real Madrid 3-0 ante el Oviedo en LaLiga

El Real Madrid se impuso 3-0 al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en lo que significó el regreso del club blanco al estadio asturiano 24 años después. La figura del partido fue Kylian Mbappé, que firmó un doblete y ya suma tres goles en las dos primeras jornadas de LaLiga. Vinícius Jr., entrando desde el banquillo, cerró la victoria con un tanto en tiempo añadido.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso mostró una buena versión desde el inicio, dominando el ritmo del partido y generando las primeras ocasiones claras. La recompensa llegó en el minuto 37, cuando Mbappé recibió dentro del área, se giró con potencia y definió con un disparo cruzado imposible para el portero local.

En el segundo tiempo, el Real Oviedo adelantó líneas y puso en aprietos a la defensa madridista. El momento más peligroso para los locales llegó con un remate de Kwasi Sibo que se estrelló en el poste, un aviso que pudo cambiar la historia del partido. Sin embargo, la contundencia ofensiva del Madrid terminó marcando la diferencia.

A falta de siete minutos para el final, Vinícius Jr., que había ingresado en la segunda mitad, aprovechó un error defensivo del Oviedo y asistió a Mbappé para que firmara su segundo tanto de la tarde. El brasileño no se conformó con la asistencia y en tiempo añadido selló el 3-0 con un remate dentro del área, confirmando la superioridad de los visitantes.

Con este resultado, el Real Madrid acumula dos victorias consecutivas y se mantiene en lo más alto de la clasificación junto al Barcelona, que también suma pleno de puntos. La sociedad entre Mbappé y Vinícius comienza a dar frutos en ataque, lo que genera ilusión entre los aficionados merengues de cara a la temporada.

El Oviedo, por su parte, se fue sin premio en su regreso al Tartiere frente al equipo blanco. Pese a un segundo tiempo competitivo, la falta de acierto les dejó sin opciones de puntuar.

