Real Madrid gana con polémica: ¿Fue penal sobre Kylian Mbappé?

El Real Madrid comenzó la temporada 2025-2026 de LaLiga española como era de esperarse, con los tres puntos al vencer 1-0 al Osasuna. Pero en medio de la celebración también hubo controversia, con el tanto desde el punto penal de Kylian Mbappé.

El debut oficial de Xabi Alonso como DT en LaLiga se saldó con un Madrid ordenado, vertical y con más de un 70 % de posesión de pelota, pero el cerco defensivo del Osasuna dio dolores de cabeza a los locales en el Santiago Bernabéu, teniendo que ser el propio Mbappé quien se fabricara la falta dentro del área con la que muchos en redes sociales no estuvieron de acuerdo.

Tras un 0-0 sin goles, el arranque del segundo tiempo llegó con la velocidad de Mbappé, que recibió un balón por la banda derecha y tras una jugada individual entró al área, amagó con tirar el centro, y al recortar cedió ante la barrida del defensor Juan Cruz.

Durante la toma en directo parecía infracción dentro del área sin cuestionamiento por la barrida de Juan, pero la repetición dejó dudas, con Mbappé teniendo una reacción tardía tras ser golpeado por el pie del rival.

En rueda de prensa posterior, el estratega del Osasuna, Alessio Lisci, se animó a decir que fue el propio Mbappé que pisa a Juan antes de hacer el drible adentro.

“En partido me pareció clarísimo, pero viéndolo creo que es Mbappé el que da primero a Juan, que tiene la pierna reventada. Pero en directo me parece normal que lo haya pitado”, dijo Lisci.

Mira la polémica jugada aquí:

