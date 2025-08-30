Sandra Itzel inspira a mujeres con su nueva medida de protección legal

Sandra Itzel compartió un comunicado en sus redes sociales en el que hace mención de que consiguió protección luego de haber realizado una denuncia por violencia, razón que la llenó de emoción por lograr esta medida ante la justicia. Además, explicó que no solamente se trata de algo físico, sino de haber sido amenazada en cualquier sitio más allá de lo privado.

“La violencia que enfrenta Sandra Itzel no se limita al ámbito personal. Se ha manifestado también en los espacios digitales y mediáticos, multiplicando el alcance del daño y generando revictimización. Por ello, su caso refleja la urgencia de atender todas las formas de violencia contra las mujeres con perspectiva de género, sensibilidad humana y responsabilidad social”, señala el comunicado.

La actriz habría tomado esta medida para promover y motivar a otras mujeres que estén siendo abusadas en cualquier aspecto de la vida para que conozcan que existen leyes que están para apoyar y proteger a todo aquel que lo requiera. Por ello, se enfocó en la violencia doméstica y en los que siguen trabajando para evitar que este tipo de casos se repitan.

“Sandra Itzel expresa su profundo agradecimiento a todas las mujeres, colegas, medios de comunicación y ciudadanía en general que han mostrado su apoyo y solidaridad. Este respaldo demuestra que la sociedad no es indiferente y que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es un compromiso colectivo”, añadió.

El comunicado que subió a su perfil de Instagram fue acompañado por un sentido mensaje que seguramente estaría dirigido a Adrián Di Monte, con quien estuvo casada durante un largo tiempo, aunque el nombre como tal no salía. Sin embargo, el año pasado ocuparon los principales titulares del mundo del entretenimiento por ella asegura haber sido agredida en diversas circunstancias y de distintas formas.

“Hoy me siento más protegida. He pasado momentos muy duros, pero gracias a Dios, a la vida y a su apoyo sé que no estoy sola. Sigo con el compromiso de que ninguna mujer tenga que vivir con miedo ni sentirse sola nunca”, finalizó diciendo en el post. Además, Adrián ha dejado todo atrás, ya que ahora se encuentra muy feliz y casado con una mujer de la cual presume constantemente que es muy feliz.

