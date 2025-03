Sandra Itzel enseña su evolución tras desviación en el tabique

La actriz Sandra Itzel se mantuvo ausente de sus redes sociales durante todo un mes, hecho que terminó llamando la atención, ya que supera el millón de seguidores en la mencionada plataforma. Sin embargo, el pasado lunes tomó la decisión de subir un nuevo video para explicar lo que realmente había ocurrido con ella.

La actriz de origen mexicano comenzó diciendo que no estuvo activa en Instagram porque estaba en proceso de recuperación tras una rinoplastia que le realizaron. Además, explicó que fue un proceso estético, pero más allá de la belleza, así detalló los problemas que venía enfrentando desde hace algún tiempo.

“La respuesta es gracias a ustedes. Sí, así como lo oyen porque últimamente cuando había estado haciendo ‘en vivos’ ustedes me comentaban mucho de que no me escuchaba como muy clara, que se notaba que me costaba trabajo respirar, que me escuchaba constipada o con la nariz tapada, que si yo estaba respirando bien, y la verdad es que nunca había prestado atención a eso hasta que empecé a recibir esa cantidad de mensajes”, comenzó diciendo en un video compartido.

Itzel tomó la decisión de acercarse a un especialista debido a tantos comentarios, y tras visitar a un profesional, este le dijo que sí había una situación que atender: “Efectivamente, tenía una desviación en el tabique que era lo que no permitía que respirara de manera correcta. De hecho, tenía un poro más cerrado que el otro y no me había dado cuenta de esto hasta que vi las fotos y el antes y el después”.

Además, dijo que en todo momento buscó a alguien que la ayudara a tener un aspecto bastante natural “porque, como ustedes bien saben, yo me dedico a la televisión, a los escenarios, yo no quería que me quedara una nariz extraña y se viera rara en mi cara, sino que mejorara”.

La actriz y cantante ya tiene un mes de haberse sometido al tratamiento estético que más allá de la belleza también la ayudó a mejorar el tema de su respiración que la venía afectando, pero no le había prestado mayor atención a lo que estaba atravesando.

