Santiago Giménez está en el limbo con Milan y podría jugar en la Roma

El mercado de fichajes en Italia todavía podría dar una sorpresa en sus últimas horas, especialmente para el AC Milan como para la Roma debido a que ambos analizan un movimiento inesperado que involucraría enviar al mexicano Santiago Giménez directo a la capital italiana y al ucraniano Artem Dovbyk a San Siro.

La operación sólo sería posible bajo un intercambio directo, sin opción de compra definitiva. Así lo explicó Igli Tare, director deportivo del Milan, poco antes del triunfo de su equipo frente al Lecce (0-2).

“Numéricamente, ahora mismo, creo que nuestro ataque está completo. Sin embargo, estamos evaluando un intercambio entre Giménez y Dovbyk como alternativa: veremos si es viable”, comentó el dirigente albanés.

Tare fue claro al descartar la posibilidad de tener a ambos futbolistas en plantilla al mismo tiempo debido a que ambos juegan estilos similares y hasta la fecha el jugador azteca parece no haber enamorado a la institución italiana para mantenerlo en sus filas.

“No será posible mantenerlos a los dos, ya que jugamos un partido a la semana y tenemos que tener la plantilla justa. Si se da, sería solo un intercambio; si no, nos quedaremos como estamos”, puntualizó.

Santiago Giménez descarta su salida del AC Milan. Crédito: Luca Bruno | AP

Giménez ha tenido un papel protagónico en el inicio de la Serie A luego de disputar los 90 minutos ante el Cremonese en la jornada inaugural y 87 contra el Lecce, partido en el que marcó un gol anulado posteriormente por el VAR por un ajustado fuera de juego.

El panorama de Dovbyk ha sido diferente. En el primer compromiso liguero frente al Bolonia apenas tuvo acción en los últimos 17 minutos y, de momento, aún no ha sumado titularidades.

Es importante recordar que Milan y Roma mantienen una relación fluida en los despachos; de hecho la temporada pasada ambos clubes ya llevaron a cabo un acuerdo de intercambio en el cierre del mercado que involucró a Alexis Saelemaekers directo a la Roma y Tammy Abraham recaló en Milán, aunque hoy ambos jugadores ya forman parte de otros equipos.

Ambas instituciones se encuentran actualmente entre los primeros seis lugares de la tabla de posiciones de la Serie A; aunque la Roma marcha tercero con seis unidades en este arranque gracias a dos victorias; por su parte el Milan marcha sexto con tres puntos producto de una victoria y una derrota.

