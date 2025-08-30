Hansi Flick se perfila como ganador de la Champions League con el Barcelona

El director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró completamente convencido del gran nivel deportivo que posee toda su plantilla y es por este motivo que afirmó que el equipo tiene el único objetivo de poder conquistar el título de campeón de la UEFA Champions League; esto luego de conocerse los rivales a los que se enfrentarán en la fase de liga de esta competencia que reúne a los mejores equipos del viejo continente.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previa al partido de este fin de semana contra el Rayo Vallecano correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga de España, donde el entrenador alemán aseguró que está iniciando un “nuevo capítulo” del Barcelona en Europa y harán todo lo que sea necesario para seguir fortaleciendo sus capacidades deportivas y tácticas para poder superar a cualquier rival que tengan en frente.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

“Creo que para todos los clubes como el Barça el objetivo es ganar la Champions League. Es la mejor competición que podemos jugar. Este nuevo capítulo de la Champions es muy loco. Vi con Marcus Sorg el sorteo y fue muy gracioso. Sacaban la bola, pulsaban directamente el botón y ya veías lo que pasaba. Estamos contentos. Hay partidos fantásticos y cada partido será diferente. Estamos felices de jugar la Champions. La pasada temporada jugamos una excelente semifinal y merecimos algo más, pero esta temporada será lo mismo. Trabajaremos fuerte por ello. No será fácil, pero lo intentaremos todo”, expresó.

Luego del sorteo celebrado el pasado jueves se confirmó que el FC Barcelona enfrentará al París Saint Germain (actual campeón de Champions League), Chelsea (actual campeón del Mundial de Clubes), Eintracht Fráncfort de Alemania, Olympiacos de Grecia, Copenhague, Brujas de Bélgica, Slavia Praga de República Checa y al Newcastle United de la Premier League.

Jugadores del FC Barcelona festejan con los aficionados tras victoria ante Levante. Crédito: Manuel Bruque | EFE

Los blaugranas arrancarán la competencia visitando al Newcastle el próximo 18 de septiembre y el 1 de octubre recibirán al París Saint Germain; posterior a esto visitarán al Olympiacos el 21 de octubre, para luego tener dos duelos en Brujas (5 de noviembre) y en Stamford Bridgd frente al Chelsea el 25 de noviembre. Finalizarán esta etapa el 9 de diciembre en casa contra el Eintracht Fráncfort.

Amor de Fermín

Para finalizar, el entrenador alemán se mostró esperanzado en poder mantener a Fermín dentro del Barcelona para esta temporada al afirmar que tiene un profundo amor por el equipo y eso es lo más importante de tener un equipo que pueda competir por todos los títulos que puedan.

“De momento, está aquí. He hablado con él. Estoy seguro de que se quedará pero no sé qué pasará. Hay que esperar. Estaré contento cuando se cierre el mercado de fichajes. Le he dado mi opinión y es algo que queda entre él y yo. A veces los jugadores o su entorno, hay mucha gente, que tal vez sepa más. Es un gran negocio. Me centro en mi equipo y estoy contento de que esté en el Barça. Es una pieza importante, su estilo es distinto y nos puede ayudar mucho”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Chucky Lozano sobre su convocatoria con México: “Me encanta ir a la selección”

–Regis Prograis asegura que el Canelo Álvarez es el mejor de todos los tiempos

–Gustavo Del Prete calienta el duelo ante los Pumas de la UNAM