Guillermo Ochoa estaría a un paso de jugar en España

El veterano guardameta de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, parece no querer ponerle punto final a su carrera profesional y es por este motivo que se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo con el que pueda mantenerse activo para así poder tener la continuidad necesaria que le permita ser convocado por Javier Aguirre para la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Recientemente el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, detalló que Ochoa se encuentra en la órbita del Burgos FC de la Segunda División de España, equipo que vería con buenos ojos la llegada del portero azteca para poder brindar experiencia y conocimiento a toda la plantilla con el firme objetivo de lograr escalar hasta la primera división del torneo europeo.

Recordemos que el portero, cinco veces participante de Mundiales de la FIFA con la selección de México, fue desvinculado del AVS de la Primeira Liga de Portugal al no haber cumplido con las expectativas del club, por lo que está urgido en alcanzar un nuevo acuerdo antes que se siga acercando el cierre del año y aprovechando el arranque de todas las competencias europeas.

Guillermo Ochoa afirma que luchará para mantenerse dentro de la selección mexicana. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“La información que yo tengo es que el club que más cerca está de contratar a Guillermo Ochoa es el Burgos de España”, señaló Merlo en sus redes sociales.

El periodista agregó que las conversaciones entre el guardameta mexicano y el club tienen ya dos semanas realizándose y es posible que el Burgos FC ya habría presentado una oferta formal para ver si todas las partes están de acuerdo; agregó que en el entorno del Burgos son muy optimistas” con este contrato.

El Burgos CF es presidido por el argentino Marcelo Figoli y se fundó en el año 1985 tras la desaparición del club original; desde su creación nunca ha podidio jugar en la Primera División y la directiva espera poder cambiar esto con la presencia de jugadores de alto valor como Guillermo, quien se perfila como un importante pilar dentro de la portería.

De concretarse este acuerdo el Burgos FC se convertiría en el séptimo equipo en la carrera del jugador de 40 años dentro de Europa, teniendo además experiencia en otros países como Bélgica, Italia, Portugal y dos ciclos con las Águilas del América de la Liga MX.

Sigue leyendo:

–Gustavo Del Prete calienta el duelo ante los Pumas de la UNAM

–Abel Sánchez asegura que Crawford no podrá noquear al Canelo Álvarez

–Lionel Messi anuncia que jugará su último partido de Eliminatorias ante Venezuela