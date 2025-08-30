Marco Verde ya tiene rival para su combate del 13 de septiembre

El boxeador mexicano Marco Verde regresará a los cuadriláteros el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas como parte de la súper cartelera que tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence Crawford para determinar cuál de ellos se quedará con el título indiscutido de los pesos súper medianos (168 libras).

La información sobre este enfrentamiento la dio a conocer el propio boxeador a través de su cuenta en la red social Instagram, donde detalló que se enfrentará contra el puertorriqueño Marcos Osorio-Betancourt, un pugilista con experiencia que buscará reivindicarse tras una racha complicada.

“Una pelea a la vez, y agradecido con esta gran oportunidad”, expresó Verde en sus redes sociales junto a un video en el que se le ve haciendo sparring como parte de su preparación para este enfrentamiento.

La contienda está pactada en la división de los supermedianos y se desarrollará a seis asaltos. Verde llega motivado y con gratitud hacia el Canelo Team, equipo que le ha abierto las puertas para continuar creciendo en escenarios de gran relevancia.

El joven sinaloense debutó en el boxeo profesional el pasado mes de mayo, cuando viajó a Riad, Arabia Saudita, y venció por nocaut técnico a Michel Galván Polina. Dos meses después, en julio, volvió a presentarse ante su gente en Culiacán, donde derrotó por decisión a Cristian Camilo Montero Atuesta. Ahora, con dos triunfos en su historial, se alista para un reto más exigente.

Marco Verde tendrá su primer combate profesional en México. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

En cuanto a su adversario, Osorio-Betancourt presume una marca de 11 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 8 nocauts en su cuenta personal. Sin embargo, sus más recientes presentaciones terminaron en derrota, por lo que intentará revertir la situación frente a Verde.

A pesar de todos estos tropiezos el boricua se mostró confiado durante una entrevista ofrecida en El Debate, donde aseguró que ha venido trabajando para superar a la joven promesa mexicana y demostrar que todavía tiene cualidades para estar en el cuadrilátero.

“Contento porque ya falta poco para esa pelea, nos hemos preparado bien, solo cuestión de tiempo para que empiece la fiesta. Nos quedan solo dos semanas de preparación, por el momento estoy de vacaciones en la escuela, pero ya el lunes primero de septiembre volveré a la escuela”, enfatizó.

Por su parte, Marco Verde reconoce que tendrá enfrente a un rival complicado, aunque asegura que su preparación lo respalda para salir victorioso.

“Es un peleador difícil, es un rival duro, pero vamos a salir con la mano en alto para eso nos preparamos. Yo voy a hacer mi trabajo y salir con la mano en alto. Viene de dos derrotas, pero yo tengo mucha hambre de seguir paso a paso y va a ser una buena pelea”, dijo más tarde de anunciar el rival de su compromiso.

