Djokovic logra otro récord y se mete en cuartos del US Open

QUEENS, NY – En un duelo de veteranos, Novak Djokovic (38 años) superó a Jan-Lennard Struff (35) por 6-3, 6-3 y 6-2 para meterse en los cuartos de final del US Open.

“Disfruto cada noche aquí”, dijo Djokovic al final del partido sobre la pista. “Porque no sé cuántas me quedan. Así que agradezco mucho todo el apoyo”.

Era la octava vez que Djokovic y Struff se veían las caras, todas victorias para el serbio con un solo set cedido hace cinco años en Australia.

Djokovic ha alcanzado los cuartos de final de cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam esta temporada, algo que ha repetido más que nadie, nueve veces. A sus 38 años, es además el jugador con más edad en lograrlo en la historia.

En su búsqueda por el 25 “grande”, el serbio se enfrentará el martes al estadounidense Taylor Fritz, número 4 del mundo, quien superó al checo Tomas Machac por 6-4, 6-3 y 6-3.

Dominio desde el inicio

Djokovic impuso su dominio desde un primer momento desde el fondo de la pista. El sembrado número 7 del torneo -su actual posición en el ranking- encadenó los primeros cuatro juegos y, aunque se dejó romper el saque en una ocasión, no tuvo problemas para cerrar el primer set.

Tras recibir atención médica en su hombro derecho durante un par de minutos, en el segundo parcial Djokovic incluso mejoró su servicio -ya es uno de los tenistas con más aces en lo que va de torneo-, con más acierto en el primer saque. Además, Struff cerró el set igual que el primero, con una doble falta en el último punto. Consciente de sus mínimas opciones, el alemán no planteó mucha más batalla en el tercer y definitivo set.

El hombre con más títulos “grandes” de la historia se llevó un partido tan poco emocionante como eficaz de su parte. Un ejercicio de sobriedad y ahorro de energía que le vendrá bien después de haber cedido sets en las dos rondas anteriores.

