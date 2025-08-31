Exjugador de los New York Knicks Jeremy Lin anunció su retiro de baloncesto profesional

El base estadounidense Jeremy Lin, figura emblemática de la etapa conocida como “Linsanity” en la NBA, anunció este domingo su retiro del baloncesto profesional después de quince años de trayectoria.

“Como deportista profesional siempre sabemos que la retirada está cerca. Hoy me toca decir adiós al baloncesto y es la decisión más difícil de mi vida”, expresó el jugador de 37 años, quien se convirtió en el primer estadounidense de ascendencia china y taiwanesa en alcanzar notoriedad en la liga más competitiva del mundo. El comunicado fue difundido a través de la red social china Weibo.

Lin recordó que competir “bajo los focos más brillantes” y enfrentar a rivales de máximo nivel fue “el mayor honor” de su vida, además de cumplir un sueño que parecía inalcanzable: “Cumplí el sueño que de niño creía imposible, jugar ante aficionados de todo el mundo”.

Su carrera estuvo marcada por el fenómeno global que desató en 2012 con los New York Knicks, etapa que lo convirtió en un ícono cultural más allá de la cancha. Posteriormente, se consolidó como un jugador de rol en distintas franquicias hasta coronarse campeón de la NBA en 2019 con los Toronto Raptors.

“Es una etapa que no quería que terminara, pero sé que ha llegado el momento. Guardaré cada recuerdo y avancemos juntos hacia lo que venga”, concluyó el exbase de la NBA.

