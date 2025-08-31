IRS anuncia cambios de créditos fiscales por anuncios de Trump: lo que debes saber

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció que comenzará a eliminar de manera progresiva ocho créditos fiscales clave relacionados con mejoras en viviendas energéticamente eficientes y vehículos limpios. Esta medida, establecida bajo la Ley One Big Beautiful Bill, afectará a millones de contribuyentes interesados en tecnologías ecológicas a partir de finales de 2025.

Entre los créditos que se eliminarán figuran el Crédito para Mejoras de Viviendas con Eficiencia Energética y el Crédito de Energía Limpia Residencial, los cuales dejarán de estar disponibles para propiedades puestas en servicio después del 31 de diciembre de 2025.

Estos beneficios fiscales han sido un pilar para que muchos estadounidenses adopten soluciones sostenibles como paneles solares, aislamiento térmico y electrodomésticos eficientes.

Además, el crédito fiscal para edificios comerciales energéticamente eficientes expirará para proyectos cuya construcción comience después del 30 de junio de 2026. En cuanto a los vehículos, el IRS confirmó que tanto el Crédito para Vehículos Limpios Nuevos (de hasta $7,500) como el Crédito para Vehículos Limpios Comerciales Calificados (hasta $40,000) cesarán para compras realizadas después del 30 de septiembre de 2025. Lo mismo ocurrirá con el crédito para vehículos limpios usados.

Plazos clave y condiciones para reclamar créditos

El IRS aclaró que los contribuyentes aún podrán reclamar los créditos fiscales si cumplen con ciertas condiciones antes de las fechas límite. Específicamente, los créditos podrán aplicarse si existe un contrato vinculante por escrito y se ha realizado el pago antes del 30 de septiembre de 2025, en el caso de los vehículos.

La agencia también exige que los concesionarios presenten un informe con la fecha de venta dentro de los tres días posteriores a la entrega del vehículo, o en el mismo momento de la entrega. Este proceso busca garantizar la transparencia y documentación adecuada de las transacciones.

Impacto en la adopción de energías limpias

Expertos en política fiscal y energía señalan que la eliminación de estos créditos podría desacelerar la transición hacia fuentes renovables y vehículos eléctricos, sectores que han mostrado un crecimiento significativo en los últimos años gracias a estos incentivos.

Mientras tanto, líderes republicanos, incluido el presidente Donald Trump, han criticado históricamente estos subsidios, calificándolos de “costosos” y “coercitivos”. Por otro lado, defensores de la energía limpia sostienen que los créditos fueron esenciales para acelerar la adopción de tecnologías sostenibles.

El IRS recomienda a los contribuyentes consultar con asesores fiscales calificados para aprovechar los beneficios disponibles antes de que expiren.

