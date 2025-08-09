Trump destituye a Billy Long como comisionado del IRS, tras apenas 21 días en el cargo

El presidente Donald Trump destituyó este viernes al exrepresentante Billy Long como comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) con apenas 21 días en el cargo. Al momento se desconocen los motivos del despido, pero se convirtió en el más rápido en la historia de este cargo, desde su creación en 1862.

Sin embargo, Long dijo en una publicación en sus redes sociales que Trump lo había nominado para un puesto de embajador en Islandia.

“It is a honor to serve my friend President Trump and I am excited to take on my new role as the ambassador to Iceland. I am thrilled to answer his call to service and deeply committed to advancing his bold agenda. Exciting times ahead!” – Billy Long — Billy Long (@auctnr1) August 8, 2025

Es un honor servir a mi amigo, el presidente Trump, y me entusiasma asumir mi nuevo cargo como embajador en Islandia. Me entusiasma responder a su llamado al servicio y estoy profundamente comprometido con el avance de su ambiciosa agenda. ¡Nos esperan tiempos emocionantes!, escribió el excongresista de Missouri con un mensaje en su cuenta de X.

De manera interina, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, actuará como comisionado interino hasta que haya un nuevo nombramiento oficial.

La breve gestión de Billy Long en el IRS

La destitución de Long agrava la turbulencia que experimenta el organismo de recaudación de impuestos del país, que se ha convertido en un carrusel, desde el inicio del segundo mandato de Trump a finales de enero.

Desde entonces, el IRS ha cambiado a cuatro líderes interinos antes del nombramiento de Long el 18 de julio y ha perdido una cuarta parte de su personal desde que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) intervino para revisar su organigrama con el objetivo de reducir el despilfarro, el fraude y el abuso.

A su llegada al cargo, Long publicó un mensaje para los empleados del IRS donde les hablaba de sus planes para sus primeros meses en el cargo, que no logró alcanzar:

“En mis primeros 90 días, planeo pedirles a ustedes, mis colaboradores, que me ayuden a desarrollar una nueva cultura aquí”, escribió Long. “Me importa mucho la cultura y estoy ansioso por desarrollar una que mejore sus vidas y las de los contribuyentes”.

Los predecesores de Long en el IRS incluyeron a un perfil que renunció por un acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DNS) para compartir los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y otro cuyo nombramiento condujo a una pelea entre el ex asesor de Trump, Elon Musk, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La salida de Long se produce después de que la agencia sufriera una serie de recortes de personal relacionados con DOGE este año.

El Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria informó que la agencia ha sufrido un recorte de una plantilla de 103,000 empleados que tenía el organismo originalmente en enero a 77,000 en mayo de 2025 como parte del programa de renuncia diferida de DOGE para reducir el tamaño de la burocracia federal.

Un perfil polémico para dirigir el IRS

En muchos sentidos Long, fue una elección inusual para el cargo. Durante su periodo en el Congreso, donde sirvió de 2011 a 2023, Long había promovido una legislación para eliminar el IRS. Además de que durante su carrera había sido subastador y carecía de experiencia en administración tributaria.

Sin embargo, el Senado confirmó a Long con una votación de 53 a 44 a pesar de las preocupaciones manifiestas por su trabajo anterior, para una empresa plagada de acusaciones de fraude que propuso una exención de impuestos durante la época de la pandemia. También fue señalado por las contribuciones de campaña que recibió después de que Trump lo nominó.

Long dejó el Congreso para presentar una candidatura fallida al Senado en 2022 y tras fracasar en su intento, trabajó con una empresa que distribuyó el crédito fiscal por retención de empleados durante la pandemia. Dicho programa fue finalmente cancelado después de que el entonces comisionado del IRS, Daniel Werfel, determinara que era fraudulento.

Los demócratas exigieron una investigación penal sobre la conexión de Long con otras presuntas lagunas legales en los créditos fiscales, alegano que empresas vinculadas a Long engañaron a inversores para que gastaran millones de dólares en la compra de créditos fiscales falsos.

