Nueva York como capital del amor: pareja se compromete en pleno partido del US Open

El US Open ha regalado imágenes de todo tipo en su edición de 2025. Una de las últimas se vivió durante el encuentro entre Aryna Sabalenka y Leylah Fernández en la tercera ronda del US Open, cuando dos fans se comprometieron en pleno partido.

Una pareja de fans acaparó los reflectores con una romántica propuesta de matrimonio en el Estadio Louis Armstrong. El viral momento se dio en uno de los descansos. Las pantallas del estadio enfocaron al fan que no dudó en hincar rodilla.

La mujer, sin ocultar su emoción, respondió “sí quiero”, mientras los fanáticos gritaban y aplaudían. Mientras tanto, Fernández y Sabalenka eran espectadoras de lujo y observaban a situación.

A moment of love at the US Open!



Congratulations! 💍#LoveattheUSOpen pic.twitter.com/M3px6ccMM5 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

Este hecho se volvió viral y el video corrió como la espuma en redes sociales. Su incidencia mediática fue tal, que Sabalenka se refirió a él en la rueda de prensa posterior al duelo.

En la conferencia de prensa postpartido, Aryna fue consultada por la pedida de mano. La tenista confesó su alegría por el momento espontáneo e incluso tuvo tiempo para tirar del humor.

“Intentaba no sonreír, porque es muy tierno. Les deseo un feliz matrimonio”, comentó la número uno del mundo. Luego, con algo de humor, agregó: “Miré a mi novio… Sin presión”.

Al final, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ránking mundial, ganó su encuentro del pasado viernes por 6-3 y 7-6(2) a la canadiense Leylah Fernández y se citó con la española Cristina Bucsa en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.



