Fotógrafo habló sobre polémica Medvedev-Bonzi en el US Open: “Soy inocente y víctima de una cacería”

La polémica con el fotógrafo al final del encuentro entre Daniil Medvedev y Benjamin Bonzi se ha convertido en todo un escándalo. Ahora, Selcuk Acar habló sobre ese supuesto ingreso “indebido” y aseguró ser víctima de una cacería mediática.

En una entrevista para el medio británico ‘Daily Mail’, Acar aseguró que era inocente y víctima de una cacería que ha generado daños a reputación. También, explicó su versión de los hechos y responsabilizó a los encargados de seguridad del US Open.

“Soy inocente y soy la víctima en todo esto. Este incidente se ha convertido en un linchamiento. He sufrido mucho”, dijo, para posteriormente explicar que su ingreso a la cancha fue con autorización de un guardia de seguridad.

“Si hay una cámara ahí, se comprobará que fui hasta dos veces al guardia y que no entré en ningún momento. Fue él quien me dijo que el partido se había parado y me metió prisa para que entrase”, precisó.

Acar, que ha cubierto eventos de alto perfil, como visitas presidenciales, cumbres de la OTAN y la Copa del Mundo, recalcó que tiene una experiencia tan amplia que sería imposible cometer un error de ese tipo. “No soy un fotoperiodista que puede cometer un error así”.

No obstante, la United States Tennis Association (USTA) asegura que Acar no solo fue advertido por el personal de seguridad de permanecer en su lugar, sino que también desoyó la orden directa del juez de silla de salir de la cancha. Como resultado, se le revocaron sus credenciales para seguir cubriendo el torneo.

La cronología de la polémica

Durante el partido entre Daniil Medvedev y Benjamin Bonzi, en pleno match point para el francés, Selcuk Acar invadió la cancha por error, creyendo que el partido había terminado.

Bonzi acababa de fallar su primer saque, y el juez de silla, Greg Allensworth, decidió que el francés podía repetirlo. Esa decisión encendió a Medvedev, quien estalló contra el árbitro y el público:

La escena se prolongó por más de seis minutos, con abucheos y gestos provocadores del ruso. Medvedev logró remontar hasta el quinto set, pero finalmente perdió.

El fotógrafo fue expulsado del torneo y despojado de su acreditación. Producto de la frustración, Medvedev rompió su raqueta al final del partido.



