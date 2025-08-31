US Open: revelan la identidad del fan que le arrebató una gorra a un niño

Esta edición del US Open no solo pasará a la historia por ser la que tendrá mejor bolsa económica, sino por la cantidad de polémicas que han surgido. El hombre que arrebató al niño la gorra que el tenista polaco Kamil Majchrzak le obsequió, ya fue identificado en redes sociales gracias a los fans.

El adulto, convertido en el enemigo público número uno de internet y los fans en el estadio, es un millonario polaco que responde al nombre de Piotr Szczerek, según el medio británico ‘The Sun’.

Szczerek es CEO y cofundador de Drogbruk, una empresa de pavimentación con sede en Błaszki, Polonia, fundada en 1999 junto a su esposa. Drogbruk se especializa en pavimentos de concreto y elementos decorativos para exteriores, y ha sido reconocido en Polonia por su impulso al deporte local.

Szczerek estudió en la Universidad Tecnológica de Poznań, y ha patrocinado a atletas como Piotr Matuszewski, actual número 86 en el ranking de dobles ATP. No obstante, luego de ser expuesto al escarnio público tras la controversia, Szczerek limitó la interacción en sus redes personales, evitando comentarios y publicaciones.

El robo que indignó en el US Open

Tras una épica victoria de Kamil Majchrzak sobre Karen Khachanov, remontando en cinco sets y avanzando a tercera ronda, el tenista polaco se acercó a la tribuna para saludar a los fans.

Como es costumbre, firmó pelotas, camisetas y luego se quitó la gorra para regalársela a un niño que lo esperaba en primera fila. Justo cuando el pequeño extendía las manos, un adulto que estaba a su lado se adelantó y le arrebató la gorra, guardándola rápidamente en la bolsa de una mujer que lo acompañaba.

El niño quedó paralizado, con cara de incredulidad. Majchrzak, sin darse cuenta del robo, siguió firmando autógrafos.

Las cámaras captaron la escena y el video se viralizó en redes. Miles de usuarios condenaron el gesto. Sin embargo, gracias al poder de internet y la colaboración de los organizadores, el niño fue localizado y Majchrzak pudo reencontrarse con él.

No solo le entregó una nueva gorra, sino que también le dio otros regalos. Majchrzak compartió en su cuenta de Instagram una foto de él mismo con Brock, el niño que se quedó sin gorra. “Hola mundo, ¡junto a Brock te deseamos un gran día!”, escribió el jugador.

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.



A happy ending… this is what it’s all about.



Protect this man at all costs. 🥹 pic.twitter.com/EAaJVltyM6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

En declaraciones recogidas por ‘The Sun’, el tenista polaco agregó: “Fue una reunión muy agradable. Quería conocer al chico Brock y a su familia y simplemente intentar arreglar las cosas para él”, dijo.

“No quiero decir nada malo, porque sé lo viral que se volvió. Pero lo que creo es que también actuó en el momento de las emociones, en el calor del momento, y probablemente cuando se dio cuenta de lo que pasó, ya era demasiado tarde”, añadió el jugador, que el sábado se retiró del US Open por lesión.



