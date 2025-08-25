Seguro Social anuncia mejoras que ahorrarán a beneficiarios 43 millones de horas

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) informó avances significativos en la atención al público que han permitido ahorrar, de manera colectiva, más de 43 millones de horas en el último año.

Los cambios abarcan servicios en línea, por teléfono y en oficinas, con el objetivo de agilizar trámites y mejorar la experiencia de los beneficiarios.

Servicios en línea: la vía más rápida

Cada vez más personas optan por realizar sus gestiones desde una cuenta personal en ‘my Social Security´.

Con ella, los usuarios pueden consultar sus beneficios, solicitar reemplazos de tarjetas y hasta presentar solicitudes de jubilación.

La SSA estima que solo el uso de estas herramientas digitales evitó 27 millones de horas de espera en el último año.

La agencia adelantó que planea expandir la lista de trámites disponibles en línea, funcionando las 24 horas, todos los días.

Atención telefónica: menos espera, más eficiencia

El número nacional 800 de la SSA también ha tenido mejoras notables. El 90% de las llamadas ahora se resuelven con servicios automáticos que permiten verificar beneficios, consultar el estado de solicitudes, actualizar domicilios o pedir formularios fiscales y de Medicare.

Para quienes necesitan hablar con un agente, los tiempos de espera se redujeron drásticamente: de 24 minutos en julio de 2024 a solo 8 minutos el mes pasado.

Además, la tasa de respuesta pasó de 63% a 78%, lo que representa un ahorro adicional de 12 millones de horas a los usuarios.

Trámites en persona: filas más cortas

Aunque muchas gestiones pueden hacerse en línea o por teléfono, algunas aún requieren acudir a una oficina local.

Según la SSA, quienes tienen cita esperan en promedio solo seis minutos.

En total, el servicio presencial ha representado un ahorro aproximado de 4 millones de horas en la atención al público.

Procesos de discapacidad y audiencias: mayor rapidez

El tiempo de espera para las solicitudes iniciales de discapacidad bajó de 240 días en enero a 220 días en julio, mientras que los casos pendientes se redujeron de 1.07 millones a menos de 936,000.

En el caso de las apelaciones, el tiempo promedio de espera en audiencias se redujo de 322 días en julio de 2024 a 285 días recientemente. La meta es llevarlo a 270 días.

Una atención más moderna y accesible

En lo que va del año fiscal, la SSA ha registrado más de 623 millones de contactos con usuarios y proyecta llegar a 761 millones a finales de 2025.

La agencia enfatiza que el acceso más conveniente sigue siendo a través de las cuentas personales ‘my Social Security’, que permiten a los beneficiarios gestionar sus beneficios en el momento que lo necesiten.

Con estos cambios, la SSA busca no solo mejorar la eficiencia, sino garantizar que millones de jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de Medicare puedan acceder a los recursos que necesitan sin largas esperas.

Sigue leyendo:

– Pago del Seguro Social: Jubilados que recibirán su pago el 27 de agosto

– Quiénes recibirán pagos del Seguro Social el miércoles

– Cuánto aumentarán exactamente los beneficios del Seguro Social en 2026