Tesla Cybertruck 2024: Todo sobre su éxito y tecnología avanzada

Pese a los problemas financieros que ha sufrido la armadora de Elon Musk, Tesla, en 2025, su Cybertruck 2024 se mantiene como uno de los lanzamientos más exitosos del mercado automotriz estadounidense, en sus dos versiones principales.

Por ello, para este mes de agosto, sus precios se mantienen en un rango de entre $80,000 y hasta $110,000 dólares por unidad. Ambos montos, incluyen el cargo de destino y confirman su éxito en el segmento de camionetas eléctricas en EE.UU.

Tesla Cybertruck 2024: precios y versiones disponibles

De acuerdo con la plataforma Edmunds, Tesla mantiene a la venta dos versiones de su Cybertruck 2024. La AWD que cuenta con dos motores y tiene un precio de venta de $81,985 dólares, mientras que el Cyberbeast, de tres motores, tiene un precio base de $101,985.

La armadora lanzó también su modelo RWD Long Range, pero no se encuentra en la lista de Edmunds para este año. Sin embargo, la Cybertruck se mantiene como un vehículo de alta gama entre las pick‑ups eléctricas.

Las ventajas de la Tesla Cybertruck 2024

En la prueba de autonomía de Edmunds, el Cybertruck Dual‑Motor alcanzó una autonomía de 334 millas por carga, apenas seis menos de las 340 millas que ofrece Tesla para este vehículo. Mientras que el Cyberbeast presume una potencia de 845 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 60 mph en 2.6 segundos y una autonomía estimada en 320 millas con carga máxima.

Con estas características, el vehículo se ubica entre los modelos superdeportivos, pero con la funcionalidad de una camioneta.

Pero además de su durabilidad de funcionamiento y potencia, la Cybertruck 2024 ofrece una lista amplia de beneficios:

Remolque : puede arrastrar hasta 11.000 libras

: puede arrastrar hasta 11.000 libras Caja para carga de equipaje : seis pies

: seis pies Conectividad eléctrica : dos tomas de 400 watts para herramientas y capacidad de devolver hasta 11 kW de energía a una casa durante un corte de luz

: dos tomas de 400 watts para herramientas y capacidad de devolver hasta 11 kW de energía a una casa durante un corte de luz Suspensión : neumática adaptable con 16 pulgadas de despeje

: neumática adaptable con 16 pulgadas de despeje Resistencia: carrocería de acero inoxidable a prueba de balas y ventanas con resistencia a impactos

De acuerdo con la opinión de elexperto de Edmunds, Dan Frio, señaló que la Tesla Cybertruck era: “Un conjunto con múltiples capas de funciones, capacidades y una declaración personal que solo podía provenir de uno de los fabricantes más excéntricos del mundo”.

Y agregó: “Como camioneta, es difícil cuestionar las credenciales del Cybertruck. Como máquina todoterreno, sus especificaciones son prometedoras, y como auto eléctrico convencional, su autonomía y comodidad de marcha resultan impresionantes al considerar su tamaño y capacidades”.

Aunque advirtió que: “¿Y el diseño salido de una película de ciencia ficción? Mejor no mencionarlo en sociedad educada”.

La competencia de la Cybertruck en EE.UU.

Otras marcas avanzan en el segmento de las camionetas eléctricas en EE.UU. son:

Ford F‑150 Lightning

Chevrolet Silverado EV

GMC Sierra EV

Ram 1500 Rev, en preparación

Mientras que la Rivian R1T es considerada la opción más cercana por su capacidad todoterreno, aunque con menor espacio en la maletera y en la segunda fila de pasajeros. Sin embargo, sí se equipara con la Cybertruck en potencia y desempeño fuera de ruta.

