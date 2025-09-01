¡Ahorra en grande! Las mejores ofertas imperdibles para el Día del Trabajo

Para el deleite de los clientes, muchos restaurantes abrirán en su horario habitual durante el Día del Trabajo. Además, podrás disfrutar de una gran variedad de ofertas especiales en comidas, bebidas y postres, perfectas para celebrar este día.

La lista incluye populares opciones como Chipotle, Qdoba, Red Lobster, Wendy’s, White Castle, Starbucks, Mc Donald’s, y Chick-fil-A. También encontrarás otras alternativas como Hard Rock Café.

Si optas por comer fuera de casa, se recomienda revisar las opciones, verificar la disponibilidad, los horarios y las ofertas antes de salir, ya que las condiciones pueden variar por ser un día feriado.

También puedes pedir para llevar si prefieres disfrutar de la comida en la tranquilidad de tu hogar.

Ofertas de comida por el Día del Trabajo en Nueva York

La variedad de ofertas es enorme e incluye opciones para todos los gustos: desde bebidas, café, y sándwiches, hasta pretzels, rollos de canela, pizzas, donas y mucho más. A continuación, las mejores ofertas disponibles para disfrutar este Día del Trabajo:

Comida a domicilio, en el restaurante o para llevar

7-Eleven: Ofrece artículos a $2 y sándwiches enteros en Speedy Café por $5.

Krispy Kreme: Por la compra de una docena de donas Original Glazed puedes obtener otra por solo $2.

White Castle: 20% de descuento en cualquier pedido digital.

Junior’s Restaurant & Bakery: $10 de descuento en todos los pasteles en línea.

Tate’s Bake Shop: Un 30% de descuento en toda la tienda.

Postres y dulces

Auntie Anne’s y Cinnabon: Por la compra de una tarjeta de regalo de $30, los clientes recibirán un MiniBon y un Pretzel Original gratis.

Graeter’s Ice Cream y McConnell’s Fine Ice Creams: Ofrecen descuentos y regalos en helados.

Doughlicious: 50% de descuento en su masa para galletas.

Last Crumb: Una caja de 12 unidades por $120 con envío gratis.

Otros productos

ButcherBox: 20% de descuento en sus cajas de regalo.

Fly By Jing: 25% de descuento en sus paquetes de salsas y fideos.

