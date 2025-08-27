Labor Day: qué tiendas abrirán el 1 de septiembre

El próximo Día del Trabajo en Estados Unidos se celebrará el lunes 1 de septiembre de 2025, marcando el final no oficial del verano. Como cada año, la fecha traerá consigo desfiles, reuniones familiares, asados y, por supuesto, el cierre de algunas de las cadenas con más presencia en el país.

Pero habrá otras más que permanecerán abiertas.

Feriado y fin de semana largo

El Labor Day 2025 se extenderá del sábado 30 de agosto al lunes 1 de septiembre. Se espera que aeropuertos, carreteras y estaciones de tren registren un alto flujo de viajeros, convirtiéndose en uno de los fines de semana más transitados del año.

Tiendas y restaurantes que estarán abiertos

La mayoría de las grandes cadenas minoristas y supermercados mantendrán operaciones normales o con horarios reducidos.

Entre ellos se encuentran Walmart, Target, Kroger, Publix, Walgreens, CVS y Home Depot.

En cuanto a restaurantes, negocios como McDonald’s, Starbucks y Olive Garden también estarán disponibles para atender a sus clientes.

Sin embargo, los compradores deben verificar los horarios locales, ya que algunas sucursales en ciudades pequeñas podrían cerrar antes de lo habitual.

Servicios postales y paquetería

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) suspenderá sus operaciones durante el feriado.

Todas las oficinas de correos permanecerán cerradas el lunes 1 de septiembre y no habrá reparto de correspondencia. Las actividades se retomarán el martes 2.

En el caso de FedEx y UPS, ambas compañías interrumpirán la mayoría de sus servicios.

Únicamente estarán disponibles entregas críticas, como FedEx Custom Critical y UPS Express Critical.

Los centros de recolección ubicados en tiendas minoristas funcionarán de acuerdo con los horarios de cada establecimiento donde estén.

Sigue leyendo:

– Quiénes recibirán pagos del Seguro Social el miércoles

– Cuánto aumentarán exactamente los beneficios del Seguro Social en 2026

– Pago del Seguro Social: Jubilados que recibirán su pago el 27 de agosto