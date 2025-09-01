Antony deja al Manchester United y firma por el Betis por $27 millones de dólares

El Real Betis cerró este domingo uno de los fichajes más esperados. El club andaluz alcanzó un acuerdo con el Manchester United para la incorporación definitiva del extremo brasileño Antony dos Santos, quien firmará por cinco temporadas a cambio de 25 millones de euros (unos 27 millones de dólares).

Según confirmaron fuentes de la operación a EFE, Antony, de 25 años e internacional con Brasil en 16 ocasiones, defenderá oficialmente la camiseta verdiblanca tras haber jugado la temporada pasada en calidad de cedido, dejando un balance sobresaliente: 9 goles y 6 asistencias en 26 encuentros oficiales.

El brasileño, que no entraba en los planes del técnico portugués Rubén Amorim en Old Trafford, mantuvo firme durante todo el verano su deseo de regresar a Sevilla. Su postura fue clave para destrabar unas negociaciones que se prolongaron durante dos meses.

Antony se formó en el Sao Paulo y debutó en el primer equipo en 2018. En 2020 dio el salto al Ajax, donde se consolidó como figura hasta que el United lo fichó por 95 millones de euros (más de 102 millones de dólares) en 2022.

No obstante, su paso por la Premier League resultó irregular: en dos campañas y media apenas sumó 12 goles y 5 asistencias en 96 partidos, cifras que no alcanzaron para justificar la inversión millonaria de los ‘Red Devils’.

