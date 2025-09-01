Arrestan a estudiante de Kentucky luego de encontrar un bebé muerto en el armario

Una estudiante de último año de la Universidad de Kentucky fue arrestada después de descubrir en un armario un bebé dentro de una bolsa de basura. La mujer de 21 años aceptó que dio a luz, pero la investigación está en curso, mientras ella se encuentra bajo custodia.

La estudiante que según WKYT es de Reino Unido, fue identificada como Laken Snelling, quien está acusada de abuso de un cadáver, manipulación de pruebas físicas y ocultación del nacimiento de un bebé.

Declarado muerto en el lugar

El Departamento de Policía de Lexington informó en un comunicado que respondió a un reporte sobre un bebé que había sido hallado dentro de un armario. Cuando los oficiales llegaron a una residencia en la cuadra 400 de Park Avenue, atendieron al recién nacido, pero fue declarado muerto en el lugar.

La policía de Lexington señaló que los oficiales encontraron al bebé “envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra. Snelling fue identificada como la madre del bebé”.

Es importante mencionar que en el estado de Kentucky está vigente la prohibición casi total del aborto desde 2022, sin excepciones, solo en caso de violación o incesto.

La Oficina Forense del Condado de Fayette dará a conocer la causa de la muerte del bebé mientras continúa la investigación.

Admitió ser la madre

“Snelling admitió que dio a luz, luego trató de ocultar lo que pasó limpiando y poniendo todo, incluso el bebé, dentro de la bolsa de basura“, comentaron las autoridades.

Laken Snelling se presentará en la corte el martes 2 de septiembre. Se encuentra actualmente detenida en el Centro de Detención del Condado de Fayette, según muestran los registros.

Animadora y reina de belleza

Por su parte, la Universidad de Kentucky dijo a WKYT que Snelling es miembro del equipo de Stunt durante las últimas tres temporadas. Stunt es un deporte competitivo que consiste en volteretas, acrobacias y saltos.

DailyMail reportó que Laken Snelling es de White Pine, Tennessee. Es alumna del último año de Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad en la Universidad de Kentucky y fue reina de belleza.

Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar al (859) 258-3600. Se pueden enviar denuncias anónimas a Bluegrass Crime Stoppers al (859) 253-2020 o en línea en bluegrasscrimestoppers.com.

