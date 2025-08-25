Belinda baila junto con Bad Bunny en Puerto Rico

La cantante mexicana Belinda se ha sumado a la lista de personalidades que han participado en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Este domingo 24 de agosto, sorprendió a los fanáticos del cantante a bailar junto a él y al gritar “Acho’, PR es otra cosa”, intro de la canción ‘VOY A LLeVARTE PA PR’.

Como ha pasado en cada show desde que la residencia ‘No me quiere ir de aquí’ comenzó, la participación de Belinda se hizo viral en redes sociales, no solo por su simple presencia, sino porque bailó y coqueteó con Bad Bunny sobre el escenario.

Belinda fue parte de los invitados a la ya famosa “casita”, por la que ha pasado Ricky Martin, Kylian Mbappé, LeBron James, y otras personalidades. Esa parte del show es una gran fiesta en la que todos bailan, pero Belinda y Bad Bunny lo hicieron muy de cerca mientras él cantaba ‘Perro Negro’.

En el fondo del video también se puede ver al cantante colombiano Sebastián Yatra como invitado de la vigésima primera noche de la residencia, aunque no tuvo mucho protagonismo.

Bad Bunny cantándole Perro Negro a Belinda en la vigésima primera función de su ReSIDEnciA 😍🫶 pic.twitter.com/cndKzWaEwM — BAD BUNNY El CLúB (@keiveiec) August 25, 2025

Bad Bunny y Belinda también coincidieron detrás del escenario, justo en el área en al que todas las noches el cantante puertorriqueño ha posado junto a sus invitados. A los dos se les veía felices juntos, e incluso ella le pidió usar su pava, un sombrero tradicional puertorriqueño, confeccionado con hojas de palma, que históricamente ha sido usado por los campesinos de la isla.

Belinda ya hizo más por la diplomacia mexicana que cualquier embajador.

De carrera o no.

pic.twitter.com/7NMuvTPDv6 — Leslie I. Jiménez (@Les_IJU) August 25, 2025

