Brian Schmetzer, DT de Seattle Sounders tras trifulca con Inter Miami: “La frustración rival es un cumplido”

El segundo título internacional en la historia de Seattle Sounders estuvo antecedido por una brutal trifulca ante más de 60,000 personas en el Lumen Field de Washington. En la rueda de prensa posterior a goleada 3-0 que se comió el Inter Miami, el entrenador Brian Schmetzer, dijo tomar como cumplido la frustración rival.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El estratega estadounidense aseguró el pasado domingo ante los periodistas que toma “como un cumplido” que los jugadores del Inter Miami estuvieran “frustrados” y comenzaran una tángana tras la derrota.

“Mi reacción es que lamentablemente esto quitará un poco de atención a una gran actuación de los Sounders. Puedo tomar como un cumplido que sus jugadores estaban frustrados, pero esa no debería ser la historia del partido”, dijo.

Las disculpas a Lionel Messi y felicitación de David Beckham

En medio del ruido mediático por la trifulca Schmetzer no se mostró rencoroso y con una mezcla de humildad y orgullo, el técnico estadounidense reveló que se acercó a Lionel Messi a pedirle disculpas por la derrota que su equipo le había propinado y por los incidentes violentos.

“La historia del partido no es lo que pasó después; la historia de este partido son los Sounders. Tuve un momento con Messi en el campo y le dije: ‘Lo siento’”, confesó.

What a gentleman Brian Schmetzer 👏🏼👏🏼👏🏼



PROCESS COACH!

pic.twitter.com/cgbsUxNjF0 — Alberto Mora A. (@BetoMora10) September 1, 2025

Posteriormente, tuvo elogios hacia Javier Mascherano y reveló que David Beckham y Jorge Mas, propietarios del Inter Miami, le felicitaron por la victoria.

“Mascherano es un gran entrenador, y antes del partido me felicitó por el equipo. Beckham nos esperó en el vestuario para felicitarnos; esa es clase. Jorge Mas me habló y me dijo que tenemos un buen equipo. Esa es gente que está en lo más alto de este deporte. Esa es la historia”, concluyó.



Sigue leyendo:

· Seattle Sounders se corona en la Leagues Cup vapuleando al Inter Miami

· Sergio Busquets propinó puñetazo en el rostro al mexicano Obed Vargas tras la final de Leagues Cup [VIDEO]

· Luis Suárez no aguanta la derrota y escupe a un rival tras la Leagues Cup