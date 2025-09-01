Chino Huerta se lesionó y no estará con México durante fecha FIFA

El delantero del Anderlecht belga César Huerta se perderá por lesión los partidos amistosos de la selección mexicana contra Japón, el próximo sábado, y Corea del Sur este 9 de septiembre, informó este lunes la Federación Mexicana de Fútbol.

Huerta, de 24 años, presentó una sobrecarga muscular en el partido de su equipo frente al Union Saint-Gilloise, en el que jugó el domingo 73 minutos.

El seleccionador Javier Aguirre no convocará a otro jugador por considerar que puede afrontar los amistosos con Raúl Jiménez, del Fulham inglés, y Santiago Giménez, del Milán italiano.

César Huerta, jugador de @rscanderlecht, causa baja de la convocatoria de nuestra Selección por una sobrecarga muscular presentada en su partido vs Union St. Gilloise. 📝



Su lugar no será sustituido por ningún jugador adicional. #PorMéxicoTodo pic.twitter.com/7EiR1Z0JNU — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 1, 2025

Además, Aguirre tendrá disponible a los atacantes Roberto Alvarado dell Guadalajara; Diego Laínez del Tigres, Hirving Lozano del San Diego estadounidense, Alexis Vega del Toluca y el argentino nacionalizado Germán Berterame del Monterrey.

La convocatoria que encabeza Aguirre es la segunda que realiza en menos de una semana, luego que entre el 24 y 27 de agosto concentrara a un grupo de jugadores locales de la Liga MX en México.

Los mexicanos tienen previstos numerosos partidos de preparación hasta junio, cuando asumirán como locales la fase de grupos de la Copa Mundial, en la que jugarán dos partidos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara.

