Christopher Lloyd busca un nuevo dueño para su casa en Santa Bárbara

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una propiedad en Santa Bárbara, California, que desde hace ocho años ha pertenecido al actor Christopher Lloyd, reconocida por interpretar a Emmett Brown en la trilogía de ‘Back to the Future’.

El actor de 86 años ha decidido vender esta propiedad luego de ocho años de haberla comprado y de haberla reformado. Actualmente, está disponible en el mercado de bienes raíces por $6.38 millones de dólares.

Lloyd le respondió algunas preguntas a ‘Mansion Global’, y durante la conversación explicó que al comprar la casa en 2017 quedó encantando con la ubicación, aunque no le gustaba cómo se veía la estructura. “Era muy dura, fría y contemporánea. Ahora tiene colores muy tranquilos, suelos de madera, bordes redondeados. Es muy relajante”, explicó al medio.

En el listado, disponible en la página web de Compass, dice que “esta elegante casa contemporánea ofrece vistas panorámicas del Pacífico, las Islas del Canal y el puerto de Santa Bárbara”.

La casa principal tiene una extensión de 2,880 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Su construcción data de 2006 y ocupa un lote sobre la colina.

Sobre el espacio, el actor también dijo a ‘Mansion Global’: “Es una auténtica combinación de vida interior y exterior. Las puertas siempre están abiertas, hay vistas desde todas las habitaciones y todo cambia constantemente durante todo el año”.

En el listado, esas mismas características se describen como “diseño atemporal que se combina con vistas cinematográficas, ofreciendo sofisticación, privacidad y una belleza de primera clase”.

Al exterior hay terrazas con excelentes vistas y espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familaires o amigos.

