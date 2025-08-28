El precio de la antigua casa de Ivana Trump sigue bajando

La mansión en Manhattan, Nueva York, donde vivió Ivana Trump ha regresado al mercado de bienes raíces con un precio de $17.9 millones de dólares.

La propiedad se ha intentado vender desde hace tres años, cuando entró por primera vez al mercado tras la muerte de la exesposa de Donald Trump el 14 de julio de 2022. Inicialmente, la residencia estaba disponible por $26.5 millones de dólares.

Durante todo este tiempo la casa ha estado entrando y saliendo del mercado de bienes raíces con diferentes precios. Se desconoce la razón por la que esta propiedad no atrae interesados.

Hay que recordar que la primera esposa de Donald Trump murió en esta misma casa tras caer por las escaleras, según el reporte forense, aunque otras fuentes aseguraron en su momento que también había estado sufriendo algunos problemas de salud.

El precio de la casa se rebaja poco meses después de que se informara que los alrededores del sitio había sido vandalizados con grafitis.

Pese a todo eso, la casa sigue siendo una joya que data de 1899 y se dice que el espacio había sido utilizado como consultorio dental y estuvo vacío durante más de una década antes de que ella la comprara. Ivana compró el sitio en 1992, al mismo tiempo que terminó su relación con el ahora presidente de Estados Unidos.

La casa tiene una extensión de 8,725 pies cuadrados distribuidos en cinco plantas con varios dormitorios, cinco baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Lo que más llama la atención son sus detalles, como las escaleras de mármol, molduras de color dorado, paredes tapizadas de animal print y muchas más características dignas de la moda de los 80.

Actualmente, la propiedad pertenece a los hijos que Ivana tuvo con Trump: Donald Jr., Eric e Ivanka.

