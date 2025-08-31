Antigua casa de Kristen Wiig en Los Feliz está en alquilar

La actriz, guionista y comediante Kristen Wiig fue dueña durante cuatro años de una casa en Los Feliz, California, que fue construida en los años 40. Ahora, la propiedad está disponible en el mercado por $12,000 dólares mensuales.

Wiig, quien comenzó su carrera como actriz de ‘Saturday Night Live’, compró esta propiedad en 2013 por $1.78 millones de dólares y decidió venderla en 2017. Inicialmente, quería recibir $2.4 millones de dólares, pero finalmente la vendió por $2 millones de dólares.

La compra de la propiedad la hizo un par de años después de estrenar ‘Bridesmaids’ (‘Damas en Guerra’), película que protagonizó y coescribió. Sin duda, esta es uno de los proyectos más importantes de su carrea, e incluso la hizo estar nominada a un premio Oscar como guionista y a un Golden Globe como actriz.

Los actuales dueños de la casa en Los Feliz han decidido que será beneficioso para años ponerla en alquiler. En el listado, disponible en la página web de ‘The Agency’, se describe como una “impresionante casa moderna con magníficas vistas a la ciudad”.

Su construcción data de finales de los años 40 y ocupa un lote de 0.11 acres. La casa principal tiene una extensión de 2,719 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, gimnasio, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Su agente de bienes raíces resalta que la casa “está lista para entrar a vivir, completamente amueblada”. Sobre el interior dice que tiene un “increíble diseño arquitectónico e interior con un luminoso plano de planta abierto, techos altos y paredes de cristal que se abren a hermosos espacios exteriores con vistas panorámicas”.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para dos vehículos.

La residencia también ofrece varias terrazas que ofrecen todo lo necesario para disfrutar al aire libre. Tiene área de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para compartir con familiares o amigos. “Realmente se siente como un hotel boutique enclavado entre las colinas con vistas a la ciudad y a la montaña”, dice el listado.

