Fifth Harmony se reencontró en un concierto de los Jonas Brothers

Los Jonas Brothers están celebrando 20 años de historia con una gira por Estados Unidos, y durante cada show ha decidido sorprender a toda una generación con invitados especiales.

En el show de este 31 de agosto, Joe, Nick y Kevin recibieron sobre al escenario a Fifth Harmony, banda que anunció un descanso en 2018. Los asistentes y otros fanáticos en redes sociales, quedaron encantados con el reencuentro de Normani, Ally Brooke, Dinah Jane, y Lauren Jauregui luego de siete años.

Hay que recordar que Camila Cabello era parte de esta banda, pero la dejó en 2016, y tampoco participó en el reencuentro porque tenía otros compromisos, relacionados con su carrera como solista.

La banda cantó ‘Work From Home’, una de sus canciones más exitosas.

Contrario a los que ha pasado con la separación de otras bandas, las integrantes de Fifth Harmony han mantenido una buena relación tras la separación hace siete años, incluso se reúnen para pasar vacaciones y celebrar cumpleaños.

Por los momentos, Fifth Harmony no ha confirmado si este reencuentro trascenderá a alguna gira o nuevo álbum, o si solo fue una presentación puntual.

Los Jonas Brothers han llevado invitados a todos sus conciertos, siendo Demi Lovato una de las más icónicas. Su participación significó el recuento de ‘Camp Rock’, película de Disney en la que todos estuvieron involucrados.

Sigue leyendo:

• Camila Cabello se pronuncia sobre su salida de Fifth Harmony en su nuevo tema

• Lauren Jauregui expresa que quiere alejarse del pop ‘formulaico’

• Ally Brooke define como un acto de valentía su decisión de hablar de su virginidad