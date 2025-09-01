Julia Gama, exhabitante de La Casa de los Famosos, habla de su infancia: ‘Me amenazaban con navajas’

Julia Gama, Miss Universo Brasil 2020, tuvo una franca conversación con Sergio Mayer sobre su vida, recordando sus inicios, los momentos de triunfo y también esas dificultades que le ha tocado enfrentar.

“Yo me defino como alguien que no se cansa de tener esperanza en realizar sus sueños y que defiende que todo es aprendible. Si yo salí de ser una mujer que tenía una baja autoestima, tuve todo el bullying del mundo por ser gordita en la escuela, no tenía amigos”, dijo.

Por este último comentario, Sergio Mayer le preguntó qué pasó en su infancia y contestó: “Era gordita, siempre fui más introvertida, a gente me ve y me dice que no, pero yo aprendí habilidades para estar en el mundo porque soy muy sensible a todo lo que es el ambiente, la energía”.

La brasileña comentó que en la escuela vivió cosas muy difíciles, pues le pegaban constantemente. “Llegaba sangrando a mi casa. Era una escuela pública, yo aquí en México veía una película y había una situación de que se pegaban y la persona que estaba a mi lado, que nunca estuvo en una escuela pública, dijo que era exagerado, pero yo le dije que sí pasaba y lo viví”, contó.

Julia Gama explicó que desde los 8 hasta los 12 años vivió estas agresiones. “Me amenazaban con navajas, yo salía corriendo después de la escuela”, afirmó.

La ex reina de belleza indicó que en muchas ocasiones le informaban que la iban a golpear y tomaba algunas medidas para evitarlo.

Esta entrevista fue una oportunidad para conocer más de la actriz, quien ha forjado una carrera en la industria del entretenimiento latino gracias a su participación en realities como La Casa de los Famosos, Los 50 y algunas producciones dramáticas.

