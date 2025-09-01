Niño de Houston es baleado tras realizar una broma viral de Tiktok a un vecino

Un niño de 10 años en Houston, Texas, se encuentra en estado crítico después de recibir un disparo cuando, según la policía, él y sus amigos presuntamente estaban haciendo una broma viral en TikTok a un vecino en un incidente ocurrido el sábado alrededor de las 10:55 p.m. en una residencia en Membrough Street.

El portavoz del Departamento de Policía de Houston, Shay Awosiyan, confirmó a ABC News que “un niño de 10 años aparentemente estaba tocando a las puertas de los vecinos y huyendo cuando alguien aparentemente disparó”, informó ABC News.

El vecino fue detenido en el lugar y está siendo interrogado, pero no se han presentado cargos hasta el momento. El menor fue atendido en el lugar por el Departamento de Bomberos de Houston antes de ser trasladado a un hospital cercano, donde su condición es crítica.

Incidentes relacionados con el ‘Door Kicking Challenge’

Este suceso ocurre en medio de una tendencia nacional en redes sociales conocida como “Door Kicking Challenge”, una variación de la antigua broma “Ding Dong Ditch”. La práctica involucra a jóvenes que graban videos de sí mismos pateando o golpeando puertas antes de huir y luego publican el contenido en plataformas como TikTok.

A raíz de esta tendencia, se han reportado otros incidentes peligrosos. En julio, el Departamento de Policía de Frisco, Texas, arrestó a un hombre de 58 años por agresión agravada tras disparar contra un vehículo que huía de su propiedad después de que sus ocupantes le hicieran la broma de tocar el timbre.

La policía de Frisco declaró: “Sin embargo, durante entrevistas posteriores, todos admitieron haber estado haciendo ding, dong y ditching en un vecindario al azar cuando fueron confrontados por un hombre con un arma de fuego”.

Advertencias policiales y consecuencias por realizar estas bromas

Los departamentos de policía en varias ciudades han emitido advertencias sobre los peligros de esta “broma”. En junio, el Departamento de Policía de Chandler, Arizona, publicó un video de un grupo de jóvenes que, según las autoridades, habían realizado la broma en la misma casa 18 veces, provocando que el propietario se mudara.

En un mensaje dirigido a los padres, la policía de Chandler advirtió: “Seamos claros: estas ‘bromas’ pueden tener graves consecuencias y derivar en cargos como daños criminales, alteración del orden público o acoso”.

De manera similar, el Departamento de Policía de Fort Worth, Texas, alertó en mayo que la práctica “puede confundirse con un intento de allanamiento, lo que podría provocar reacciones peligrosas o defensivas por parte de los propietarios… Lo que puede parecer una broma puede resultar en un verdadero problema o peligro”.

Sigue leyendo:

– “Súper” muerto y dos heridos: balacera en edificio en Nueva York; sospechoso latino llamó a la TV para entregarse

– Víctimas mortales del tiroteo en escuela católica de Minneapolis tenían 8 y 10 años

– Al menos dos muertos y varios heridos tras tiroteo masivo en escuela de Minneapolis