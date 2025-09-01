Nuevo libro revela que la reina Camila sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia

Un nuevo libro sobre la monarquía británica reveló que la reina Camila, esposa del rey Carlos III, sufrió un intento de abuso sexual durante un viaje en tren cuando era adolescente en Londres.

Esta revelación ha causado polémica en torno a la monarquía británica y la reina Camila está bajo el ojo de la opinión pública nuevamente. El libro llamado Power and the Palace, escrito por el periodista y ex corresponsal real del Times Valentine Low, sacó a la luz un delicado momento de la actual reina de Reino Unido.

De acuerdo con el periodista, la anécdota fue compartida por Camila en una conversación privada con Boris Johnson cuando era alcalde de Londres. La historia la transmitió Guto Harri, exdirector de comunicación del político, al periodista.

Según el relato, cuando la entonces Camila Shand tenía 16 o 17 años fue víctima de un intento de agresión sexual mientras viajaba en un tren hacia la estación de Paddington, en Londres. Sin embargo, la joven Camila se defendió de su agresor.

“Estaba en un tren camino a Paddington… y un tipo movía la mano cada vez más lejos”, relató Harri. Según dijo, Camila recurrió a un consejo que le dio su madre si alguna vez se encontraba en una situación similar.

“Hice lo que mi madre me enseñó. Me quité el zapato y le di un taconazo en los testículos”, dijo.

De acuerdo con el relato, el hombre fue arrestado poco después de que el tren se detuvo. “Estaba lo suficientemente tranquila cuando llegaron a Paddington como para saltar del tren, encontrar a un tipo uniformado y avisar: ‘ese hombre me acaba de atacar’, y lo arrestaron”

El autor del libro dijo en una entrevista para BBC Radio 4 que Camila fue “una ciudadana responsable”. “No solo fue ingeniosa y fuerte, sino también una ciudadana responsable al asegurarse de que el hombre fuera arrestado”, declaró Valentine Low.

Camila ha centrado su trabajo institucional como reina en la causa en contra de la violencia de género y abuso sexual.

“A través de mi trabajo, he hablado con muchas mujeres que han vivido bajo control coercitivo y violencia doméstica y que, por suerte, han salido al otro lado como vencedoras, no como víctimas. Son algunas de las personas más valientes que he conocido”, dijo Camila en 2020.

Sigue leyendo:

Chloë Grace Moretz se casó con la modelo Kate Harrison después de siete años

Jacob Elordi discutió con un guardaespaldas en el Festival de Cine de Venecia

Nicaragua elegirá en Miami a su representante para el Miss Universo