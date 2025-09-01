Jacob Elordi discutió con un guardaespaldas en el Festival de Cine de Venecia

El actor Jacob Elordi tuvo una discusión con un guardaespaldas durante su paso por el Festival de Cine de Venecia, donde se presentó la película ‘Frankenstein’, protagonizada por Elordi y dirigida por Guillermo del Toro.

En un video publicado en la red social TikTok y según lo que recoge Page Six, Jacob Elordi tuvo un intercambio de palabras con un guardaespaldas mientras interactuaba con sus fans en la alfombra roja.

El actor dijo al funcionario que se tomaría una foto junto con los fans. Elordi firmó autógrafos y se fotografió con los presentes. Luego de tomarse las fotos, Elordi volvió a dirigirse al guardaespaldas y le dijo tajante: “Nunca me digas qué hacer”.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual Elordi se enojó con el trabajador y el video captado por un fan no deja claro el origen de la molestia.

La cinta ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Jacob Elordi, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y recibió una ovación de 13 minutos tras la proyección.

El director mexicano decidió adaptar al cine la famosa novela gótica de Mary Shelley de 1818. Del Toro cumplió una meta personal al llevar al cine este clásico de la literatura bajo su visión como cineasta. No es un secreto la afición de Guillermo del Toro por los monstruos, ya que ha dirigido cintas como ‘El Laberinto del Fauno’ y ‘La Forma del Agua’.

Guillermo del Toro y Jacob Elordi tuvieron una emotiva reacción tras recibir la ovación del recinto. De acuerdo con la crítica, el director mexicano supo plasmar ell contraste entre los humanos y los monstruos y la complejidad emocional de los vínculos, así como del la propia existencia.

Jacob Elordi interpreta al famoso monstruo creado por un científico desquiciado y solitario, interpretado por Oscar Isaac. La actuación del Elordi ha sido ampliamente aplaudida por la compleja profundidad emocional que le imprimió a su personaje de monstruo aterrador.

“Frankenstein”, producida por Netflix, se estrenará en cines el 17 de octubre y en su plataforma de streaming el 7 de noviembre.

