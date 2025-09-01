Ridley Scott está desarrollando ‘Gladiator III’

Recientemente, el cineasta y productor británico Ridley Scott dio una entrevista en la que confirmó que está trabajando en ‘Gladiator III’. Para los fanáticos de la saga, esta declaración es importante, pues tras el estreno de ‘Gladiator II’ existían puras especulaciones sobre su continuación.

La respuesta exacta de Scott durante la entrevista con ‘The Guardian’ fue: “‘Gladiator’ está en proceso en este momento”.

Antes de esta declaración, el cineasta ya había dado algunas pistas sobre la tercera parte. Llegó a decir que para su creación se estaría inspirado en ‘The Godfather’ de Francis Ford Coppola. La historia explorará la carga del poder no deseado que hereda Lucius, personaje interpretado por Paul Mescal.

Mientras comienza a desarrollar la película, Scott, de 87 años, también está terminando otras producciones, por ejemplo ‘The Dog Stars’, la cual estrenará en 2026. También hay que recordar que a inicios de este año paralizó el biopic de los Bee Gee.

Por los momentos no hay certeza sobre cuándo la historia estará cerrada para comenzar a filmar, pues al mismo tiempo Scott no descarta una secuela de ‘Alien’ (1979), una de las películas más importantes de su carrera.

Hay que recordar que Scott estrenó ‘Gladiator II’ el año pasado y logró recaudar $462 millones de dólares.

Lo que llama la atención sobre todos los proyectos que tiene en camino y en los que solo piensa, es que Scott tiene 87 años. Cuando ‘The Guardian’ preguntó sobre cómo ha afectado la edad su trabajo, respondió: “Vas perfeccionando tu técnica. Ahora puedo trabajar con entre ocho y once cámaras. Terminé mi última película en 34 días. Normalmente serían 60. ‘Gladiator’ tardó 48; normalmente, 100. He aprendido a formular y predeterminar, a planificar en papel y a crear guiones gráficos mentalmente”.

