Sinner destroza a Bublik y se cita con Musetti en cuartos de final

QUEENS, NY – Con 13 dobles faltas y sólo dos aces es prácticamente imposible ganar un partido de tenis. No digamos si tienes en frente al mejor jugador del mundo.

El kazajo Alexander Bublik fue un manojo de nervios ante el italiano Jannik Sinner en la noche del lunes, día del Trabajo, en el estadio Arthur Ashe. Quizá las celebridades presentes, comandadas por Anna Wintour y los actores Alec Baldwin y Rami Malik, distrajeron al número 24 del ranking. O quizá pagó el esfuerzo del sábado, en su maratónico choque contra el estadounidense Tommy Paul.

El que ni mostró cansancio, ni se puso nervioso, fue el “robot” Sinner. El marcador lo dejó claro: 6-1, 6-1 y 6-1 en una hora y 21 minutos. Bublik tuvo una sola bola de break, en el tercer set cuando iba abajo 4-1.

En su camino en busca de repetir título en el US Open, algo que ningún hombre logra desde los cinco triunfos consecutivos de Roger Federer entre 2004 y 2008, Sinner se enfrentará el miércoles a su compatriota Lorenzo Musetti. Serán los primeros cuartos de final de un Grand Slam entre dos italianos en la era Open.

Fallón desde la primera bola

Bublik no había perdido un juego al servicio en los tres partidos anteriores. Ante Sinner se dejó romper el saque en el primer juego, que terminó con una doble falta. Mala señal para empezar un partido contra el número 1 del mundo. Tampoco le ayudó otra doble falta tratando de sacar “por abajo” sus dos saques.

El primer set duró 23 minutos.

Además de fallar constantemente el saque, el kazajo parecía desesperado por hacer algo diferente para atacar a Sinner. Nada funcionó.

El vigente campeón llegaba a todas las dejadas, mantenía los intercambios con facilidad y conectaba golpes ganadores a su antojo. Se apuntó, ademas, ocho aces.

El segundo set duró 28 minutos.

Pese a todo, Bublik no perdió el buen humor, celebró con el público alguno de los -pocos- puntos que ganó con brillantez y sonrió cada vez que Sinner conectaba uno de sus -muchos- golpes imposibles.

Y como no podía ser de otra manera, Bublik cerró al partido con una doble falta.

