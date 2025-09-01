Trump rompe el silencio sobre su salud: “Nunca me había sentido mejor”

El presidente Donald Trump aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud tras varios días de especulaciones sobre su aparente bajo perfil e interrumpió el silencio con más de 40 mensajes en su plataforma Truth Social.

“NUNCA ME HABÍA SENTIDO MEJOR EN MI VIDA”, escribió Trump en su plataforma la noche del domingo.

Los rumores habían crecido durante el fin de semana, después de que se le viera únicamente a través de fotografías lejanas tomadas en su club de golf en Virginia.

Su ausencia en actos públicos y la falta de declaraciones oficiales despertaron conjeturas sobre posibles complicaciones médicas, llegando incluso a circular versiones infundadas sobre su fallecimiento.

En respuesta, Trump recurrió a su estrategia habitual: un maratón digital en el que abordó tanto temas triviales como acusaciones políticas.

Desde críticas a un trabajador de la Casa Blanca hasta recordatorios de la supuesta injerencia rusa en 2016, el mandatario aprovechó la ocasión para insistir en su vitalidad. Incluso compartió una imagen jugando al golf con el exentrenador de fútbol americano Jon Gruden, presentada como prueba visual de que continúa con su rutina habitual.

“Excelente salud”

Aunque en julio fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una dolencia común en personas mayores que puede provocar hinchazón en las piernas y dificultades al caminar, la Casa Blanca reiteró entonces que el republicano goza de una “excelente salud”.

El episodio recuerda la insistencia del propio Trump en exigir transparencia sobre la situación médica de su predecesor, Joe Biden, cuya edad y problemas de salud marcaron buena parte de su mandato.

Ahora, con su inusual silencio como telón de fondo, el presidente buscó disipar cualquier duda sobre su capacidad física con un despliegue que mezcla lo personal, lo político y lo mediático.

Con información de EFE.

