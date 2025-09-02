9 ciudades de EE.UU. que no cobra impuestos a la propiedad

En Estados Unidos, el impuesto predial representa uno de los gastos más altos para millones de familias. Sin embargo, existen municipios que no lo aplican directamente a sus residentes, lo que los convierte en lugares llamativos para quienes buscan reducir costos de vivienda.

1. Sedona, Arizona

Con unos 9,700 habitantes, no cobra impuesto a la propiedad, aunque sí exige una cuota mensual de alcantarillado y aplica impuestos sobre las ventas.

2. Peachtree Corners, Georgia

Sus 42,200 residentes no pagan al municipio, pero sí al condado de Gwinnett, que recauda tanto el predial como impuestos a vehículos.

3. Apache Junction, Arizona

La ciudad de 38,500 habitantes no incluye impuesto municipal en las boletas de predial, pero Pinal County sí lo aplica. En cambio, el impuesto a las ventas alcanza 9.1%, de los cuales 2.4% son para la ciudad.

4. Ballwin, Misuri

Con población de 31,100, no cobra impuesto inmobiliario municipal. Aun así, St. Louis County y los distritos escolares locales sí lo hacen. Además, los residentes pagan un impuesto de servicios del 7%.

5. Stafford, Texas

Con 17,700 habitantes, se promociona como la ciudad sin impuesto predial, aunque Fort Bend County sí recauda el tributo.

6. Oak Brook, Illinois

El municipio de 8,200 personas no cobra impuesto predial, pero sí aplica un 7.5% de impuesto a las ventas, del cual 1.5% queda en las arcas locales.

7. Gun Barrel City, Texas

Sus 6,200 habitantes no pagan impuesto predial municipal, pero sí un 8.25% en ventas, con un 1% destinado a la ciudad.

8. Fenton, Misuri

Con alrededor de 4,000 habitantes, no cobra impuesto predial ni sobre propiedad personal. Sin embargo, el condado sí lo hace, y el impuesto sobre ventas es de 8.238% (4.850% para alimentos).

9. Maynardville, Tennessee

Esta ciudad de 2,500 residentes no impone impuesto predial municipal, una alternativa atractiva para quienes buscan vivir cerca de Knoxville, a solo 15 minutos de distancia.

Lo que sí se paga

Aunque estos municipios destacan por no aplicar un impuesto predial propio, los residentes no están exentos de otras cargas fiscales.

Entre ellas figuran impuestos al consumo, cuotas de servicios y las contribuciones que recaudan los condados, lo que significa que ‘libre de impuestos’ no necesariamente implica un ahorro total.

