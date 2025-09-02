Ahora es más difícil calificar para los cupones de alimentos SNAP

Millones de estadounidenses podrían ver reducida su ayuda para comprar comida debido a un cambio en las reglas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La nueva política, vinculada a la reforma fiscal del expresidente Donald Trump, eleva los requisitos laborales y amenaza con dejar fuera a más de 2 millones de beneficiarios.

El cambio principal en los requisitos

Hasta ahora, los adultos sin discapacidad y sin dependientes podían acceder a SNAP sin demostrar empleo hasta los 54 años.

Con la modificación que entró en vigor esta semana, el límite de edad se extendió hasta los 64 años.

Eso significa que quienes no trabajen deberán cumplir con ciertos requisitos para seguir recibiendo el beneficio.

El impacto no es menor: el programa actualmente atiende a cerca de 42 millones de personas en Estados Unidos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) proyecta que más de 2 millones perderán cobertura con la actualización.

Efectos en el consumo y en los supermercados

Walmart, Target y Kroger son algunos de los principales receptores de gasto con SNAP, que representa miles de millones de dólares cada año.

Analistas señalan que, aunque los recortes podrían reducir el gasto promedio por compra, las tiendas de bajo costo como Walmart podrían salir beneficiadas con un mayor flujo de clientes.

“Los consumidores tienen que encontrar otras maneras de ahorrar dinero, pero siguen necesitando comestibles”, explicó Michael Baker, analista de D.A. Davidson, en entrevista con CNBC.

“Puedo imaginar una ligera caída en el tamaño de las compras, pero eso suele compensarse con más visitas”, añadió.

Scott Moses, director de banca de inversión en supermercados de Solomon Partners, coincidió en que Walmart será uno de los mayores ganadores.

“Como el supermercado más grande del mundo, Walmart puede usar su escala y bajo costo de deuda para capitalizar los recortes de SNAP”, afirmó.

Un mercado que ya favorece a los grandes minoristas

Datos de la firma Numerator muestran que Walmart concentra alrededor del 24% del gasto de los usuarios de SNAP.

En los últimos cinco años, tanto Walmart como Costco han visto crecer la proporción de clientes de bajos ingresos que optan por sus tiendas, debido a la variedad de productos y precios competitivos.

Sin embargo, no todo es positivo. En su llamada de resultados de agosto, el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, advirtió que los aranceles a las importaciones están elevando los costos semanales y podrían traducirse en precios más altos en el futuro.

“Hemos seguido viendo aumentos de costos cada semana, y esperamos que continúen en el tercer y cuarto trimestre”, dijo.

Por ahora, el director financiero John David Rainey aseguró que cualquier alza de precios se ha aplicado de manera gradual, pero la presión sobre los consumidores más vulnerables podría aumentar en los próximos meses.

