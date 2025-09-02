Al menos 6 heridos de bala y uno recibió un corte al término del Desfile del Día de las Indias Occidentales, según NYPD

Un tiroteo dejó a seis personas heridas y una fue cortada en cuatro hechos separados cerca de la ruta del Desfile del Día de las Indias Occidentales en Crown Heights el lunes en la noche, informaron las autoridades.

La violencia tuvo lugar luego de un fin de semana mayormente pacífico, mientras los ciudadanos celebraban la herencia caribeña en el evento de cada año, que por lo general atrae a cientos de miles personas y varios funcionarios electos a Brooklyn.

Sin embargo, la festividad tiene una historia de violencia que la policía y varios grupos comunitarios habían buscado evitar este año con miles de agentes y cientos de empleados sin fines de lucro.

Los siete heridos se encontraban estables hasta la mañana de este martes, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Un sujeto fue arrestado por posesión de armas, y los oficiales le decomisaron una pistola, dijeron las autoridades mientras seguían con las pesquisas.

NYPD publicó la siguiente información sobre los incidentes:

Tiroteo en Eastern Parkway cerca de Utica Avenue

Los oficiales respondieron al primer tiroteo en Eastern Parkaway, ccerca de la avenida Utica, cerca de las 5:35 de la tarde, mientras el desfile todavía recorría la vía del centro del Brooklyn.

Dos personas fueron impactadas de bala, un hombre de unos 20 años, fue herido en la pierna, y una mujer, de unos 40 años, fue rozada por el disparo en los glúteos, dijo un vocero del NYPD.

Cortes cerca de Nostrand Avenue y Eastern Parkway

Más tarde, a las 6:00 de la tarde, un individuo armado con un cuchillo apuñaló a un hombre varias veces cerca de la esquina de Nostrand Avenue y Eastern Parkway, dijo la policía.

La víctima rechazó ser atendida por los paramédicos en la escena y los funcionarios no han hecho detenciones por el mencionado ataque, según NYPD.

Tiroteo cerca de Eastern Parkway y Classon Avenue

A cinco minutos para las 7:00 de la tarde, los oficiales del departamento descubrieron a un hombre de 36 años con una herida de bala en el hombro y a otro de 21 años con un tiro en el pecho cerca de Classon Avenue y Eastern Parkway, según la oficial Carolina Cavitolo, portavoz del NYPD.

Los primeros en responder llevaron a los dos heridos al Hospital del Condado de Kings en condición estable, dieron a conocer los funcionarios. No hubo arrestos por este hecho.

Tiroteo en Nostrand Avenue y Sterling Street

Cerca de las 7:00 de la tarde, un sujeto armado abrió fuego contra otras dos personas cerca de la intersección de Nostrand Avenue y Sterling Street, a pocas cuadras de la ruta del desfile, señaló la policía.

El tirador de ese incidente disparó a un hombre de 53 años en el cuello y en la pierna derecha, así como a una mujer de 40 años en el tobillo izquierdo, dijo la policía.

Los paramédicos llevaron al hombre en cuestión al Hospital del Condado de Kings en estado crítico, explico el NYPD. La mujer se trasladó por sus propios medios al mismo hospital, donde está estable, dijo un representante del departamento.

Asimismo, los oficiales arrestaron a Dashawn Fleming, de 31 años, por su implicación en el tiroteo y lo acusó de posesión ilegal de armas y posesión ilegal de un arma de fuego, dijeron las autoridades. Los agentes le decomisaron un arma.

“Es demasiado pronto en la investigación para saber si ambos eran los objetivos previstos del tiroteo o si eran transeúntes inocentes”, señaló Cavitolo.

Sigue leyendo: