Sujeto armado dispara contra entrada de edificio de Manhattan dejando tres heridos, tirador prófugo

Un hombre abrió fuego contra la entrada de un edificio de apartamentos en East Village, Manhattan, la madrugada del domingo, dejando a tres heridos, el pistolero prófugo de la justicia y un inquilino anciano que afirmaba que su casa era “lo más cercano al infierno”.

Los disparos se escucharon en el edificio Lillian Wald Houses en Sixth Street en Alphabet City en Manhattan alrededor de las 3:30 de la madrugada, enviando a las víctimas al Hospital Bellevue.

“Me caí de la cama y me caí al suelo”, dijo un residente del segundo piso. “Sonaron como seis o siete disparos. Oí a un tipo gritar: ‘¡Maldita sea! ¡Maldita sea!'”.

“En los últimos seis meses, esto ha ocurrido cuatro veces”, dijo el residente. “La culpa es de la Autoridad de Vivienda. Siguen metiendo aquí a gente con problemas de drogas y demás. No deberían meter a esta gente aquí”.

Un vecino de 88 años que se identificó solo como Manny dijo: “Aquí hay dos pandillas. Dos pandillas de adolescentes, y se pelean. Esto es lo más parecido al infierno.

Los residentes dijeron que una discusión estalló entre un grupo grande de personas reunidas en la entrada del complejo antes del que el individuo armado empezara a disparar.

Las autoridades dijeron que una de las víctimas, que tenía al menos cuatro arrestos previos, recibió impactos de bala en la cara y la espalda, informó New York Post.

Se espera que las tres víctimas del tiroteo sobrevivan, dijo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). El perpetrador sigue suelto.

Un hombre de 40 años recibió un tiro en la ingle y el tercero en los glúteos.

Las imágenes del momento del tiroteo mostraron a varias mujeres empujando a la policía para que miraran dentro de una ambulancia donde una de las víctimas estaba siendo atendida.

Asimismo, se vio a una mujer desplomarse y los peatones y los agentes tuvieron que ayudarla a ponerse en pie.

Los funcionarios no han identificado al responsable de los disparos, que según ellos, tenía puesta una capucha roja en el ataque, y no dio a conocer un posible motivo para el tiroteo.

“Todos viven aquí en estos apartamentos, donde una persona tiene cinco habitaciones y les alquila una a otros”, manifestó Manny. “Todos están aquí y venden drogas. Ahora mismo, hay seis apartamentos que venden drogas en mi edificio.

“He vivido aquí 57 años y te digo esto: este es el peor lugar para vivir”.

