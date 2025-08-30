Adams enviará 1,000 policías a El Bronx tras serie de tiroteos

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, indicó a la prensa que desplegará 1,000 oficiales de policía más en El Bronx después de una serie de tiroteos en el distrito azotado por la violencia, algunos de ellos llegan a ser fatales.

“Tenemos 1.000 oficiales más desplegados aquí para perseguir los puntos críticos”, expresó.

Asimismo, Adams dijo que quiere que los equipos de gestión de crisis de la ciudad y otros grupos de mediación profesionales faciliten una reunión con los líderes de las pandillas locales “en los próximos días.

“Voy a ver si puedo convencer a algunos pandilleros para que vengan a conversar”, manifestó Adams. “Podría ser en la Mansión Gracie, o aquí. Necesitamos sentarnos a la mesa y conversar”.

El anuncio del alcalde se produce luego de numerosos tiroteos que se llevaron a cabo en los últimos días, incluyendo un torneo de baloncesto en Baychester el sábado pasado, en el que un hombre fue asesinado y otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una adolescente de 17 años. Las autoridades detuvieron a cuatro personas tras el tiroteo, entre ellas dos adolescentes, informó Gothamist.

Adams habló en el Parque Haffen, donde tuvo lugar del tiroteo del sábado del fin de semana pasado, en conjunto con la fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark, la presidenta del distrito, Vanessa Gibson, y otros funcionarios.

El alcalde aludió por primera vez al plan en un evento de prensa no vinculado el miércoles, diciendo: “vamos a poner en marcha un plan de movilización completo”.

“Sabes, el problema en El Bronx es que estamos viendo pandillas, jóvenes tiradores y reincidencia”, dijo entonces. “Es una ecuación terrible”.

Adams explicó que los agentes adicionales de El Bronx normalmente serían desplegados para monitorear el Desfile del Día de las Indias Occidentales en Brooklyn durante esta época del año.

“De hecho, hemos buscado por toda la ciudad y dondequiera que hayamos podido conseguir a cualquier agente apto —hemos conseguido agentes de guardia— para que estén presentes este fin de semana”, dijo. “Queremos asegurarnos de contar con el despliegue adecuado para hacer frente a esta violencia”.

Varios datos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) muestran que, hasta el domingo, 215 personas han sido impactadas de bala en El Bronx en lo que va de 2025, un total que no incluye varios tiroteos sucedidos en ese periodo, algunos de ellos mortales. Esto representa una disminución del 23.5% con respecto al mismo período del año pasado, cuando 281 personas fueron tiroteadas.

