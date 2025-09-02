Arturo Carmona aplaude la nueva relación de Alicia Villarreal

A menos de un mes de su divorcio, Alicia Villarreal ya tiene una nueva relación sentimental con un influencer mexicano, persona a la que le lleva más de 10 años de diferencia. La noticia, sin duda, impactó al mundo del entretenimiento, y Arturo Carmona, quien es uno de sus exesposos, se pronunció sobre este amorío.

Durante una breve, pero sincera declaración al programa ‘Venga la Alegría’, Arturo habló sobre la nueva etapa que vive a plenitud la madre de su única hija y es que espera que siempre tenga una sonrisa en su rostro, sin importar del que esté a su lado, y que solo se sienta bien: “Lo que siempre le he deseado desde siempre. Que sea una mujer feliz, que sea una mujer plena en todos los sentidos“.

Carmona se encuentra en una relación sentimental desde hace un año con una actriz. Arturo y Alicia estuvieron casados desde el año 1997 y fue en el 2001 cuando decidieron poner fin a su unión matrimonial, dado que los dos pertenecen al mundo del entretenimiento y eso, con el transcurrir del tiempo, comenzó a generar consecuencias irreconciliables para ellos, que lo mejor fue tomar caminos distintos.

“Como siempre lo he dicho, lo que me interesa y siempre me ha importado es que la madre de mi hija siempre esté bien en todos los sentidos”, agregó el reconocido galán de telenovelas mexicanas.

Villarreal compartió que tiene nuevo novio con un particular mensaje y un video en su perfil de la red social de la camarita. Además, presumió que ella y Cibad Hernández tienen el mismo tatuaje, producto del amor que sienten uno por el otro. La cantante mencionó que la idea de hacer pública la noticia es dejar de andar escondida, como si estuviera haciendo algo malo, y esa es la razón por la cual comparte constantes videos y fotos de todo lo que hacen.

Alicia se siente muy entusiasmada por la etapa que está viviendo: “Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar, y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo; ya el tiempo dirá. Gracias siempre por su cariño y apoyo… amo demasiado”.

