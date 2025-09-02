Arturo Peniche habla del valor de las raíces y la familia ante juicios

Arturo Peniche sostuvo una sincera conversación con TVyNovelas donde abordó varios aspectos de su vida, y uno de ellos es que las constantes críticas que recibe son que aparentemente se habría olvidado de sus padres, aunque según el comentario negativo, eso sería por su madre, quien además fue diagnosticada con Alzheimer.

El actor de 63 años compartió que no tiene ningún interés en prestar atención a lo que dicen otras personas, ya que sería asombroso en caso de que realmente apoyaran todos los pasos que da en su vida: “La gente puede pensar y decir lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden olvidar, y una de ellas es el amor de tu madre y de tu padre”.

El mexicano agregó que no tiene necesidad de explicar lo que ocurre, ya que cada quien es libre de pensar como desea. Sin embargo, mencionó que considera que aquellas personas que de forma constante hacen comentarios negativos es porque tienen un vacío en sus vidas, y muchos de los que critican realmente no conocen lo que ocurre en hogares ajenos.

Arturo Peniche hace caso omiso a las opiniones en su contra. Crédito: Mezcalent

“No tengo nada que aclarar, la gente puede opinar lo que quiera. Hay muchas personas que se dan ese derecho de opinar sobre la vida de los demás, sin saber. Yo creo que la gente que habla, juzga y enjuicia es porque carece de algo; habla de ese juicio y carece de ese juicio, habla de esa culpa y carece de esa culpa”, dijo.

Arturo no quiso finalizar la entrevista sin antes decir que siempre recuerda que creció en el barrio y que desde muy chico le explicaron que existen cosas buenas y malas, pero él eligió el camino de lo correcto, y ese fue el que lo hizo llegar tan lejos como hasta entonces.

“Yo soy del barrio de San Miguel Iztapalapa, y ahí nos enseñaron a querer a la gente. Pero yo tuve la fortuna de estar rodeado de pura gente buena, la cual me enseñó que las raíces son muy importantes, y que la educación, la formación, la orientación, y, sobre todo, la humildad del alma es sumamente importante, porque puedes ser lo que quieras y llegar a donde quieras, pero jamás perder el piso. Debes tener presente que eres tan común y corriente como cualquier otra persona, un simple terrenal, diría mi papá”, dijo.

