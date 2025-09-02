Cómo Walmart logra alargar la vida de alimentos a punto de expirar
Walmart usa una nueva tecnología para extender la vida de alimentos listos para comer, reducir desperdicio y donar millones de libras cada año
El desperdicio de comida es uno de los problemas más graves para la industria alimentaria, pero Walmart ha encontrado una solución innovadora para reducirlo: el enfriamiento rápido o ‘blast chilling’, una técnica que extiende la vida útil de productos listos para comer.
El secreto está en la tecnología
Los blast chillers son máquinas capaces de bajar la temperatura de los alimentos calientes a menos de 40 °F (4 °C) en apenas 90 minutos.
Al hacerlo, evitan que los productos permanezcan en la ‘zona de peligro’ de 40 a 140 °F, donde las bacterias se multiplican con rapidez.
Esto permite que comidas como el pollo rostizado de Walmart, que normalmente dura solo 4 horas, se conserven frescas hasta tres días adicionales, manteniendo sabor y textura.
De la merma a la mesa
Con esta práctica, alimentos que antes habrían terminado en la basura se convierten en productos aptos para ser revendidos o donados.
En 2023, Walmart entregó 778 millones de libras de comida a bancos de alimentos y organizaciones benéficas en todo Estados Unidos.
Cuando un artículo está cerca de caducar y no puede someterse al proceso de enfriamiento rápido, primero se ofrece con descuento en los estantes.
Si aún así no se vende, pasa al sistema de donación. Solo aquellos que ya no son comestibles se destinan al reciclaje o, en última instancia, a desecho.
El impacto en cifras
Durante 2023, Walmart recicló 951 millones de libras de alimentos, gran parte de ellas convertidas en alimento para animales (578 millones de libras), y el resto a procesos como compostaje o digestión anaerobia.
Sin embargo, aún 1,262 millones de libras terminaron en vertederos o incineración.
Pese a ello, la cadena ha logrado un avance considerable: entre 2016 y 2023, redujo en 21% su nivel de desperdicio alimentario, consolidándose como uno de los minoristas más transparentes en este tema.
