David Stearns da un balance positivo de la primera temporada de Juan Soto en los Mets

A pesar de que su temporada ha estado llena de altibajos, Juan Soto recibió un espaldarazo de una de las voces más importantes en la organización de los New York Mets.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

David Stearns, el máximo directivo del club, se sentó a conversar con The New York Post y, de forma contundente, le dio un voto de confianza a su jugador estrella, reconociendo el gran impacto que ha tenido en el equipo.

“Estoy sorprendido, pero de buena manera. No me esperaba que fuera lo que es cuando firmamos con él”, comentó el gerente de la franquicia neyorquina.

Juan Soto tuvo un excelente andar en su primera temporada en Queens. Crédito: AP

Las declaraciones de Stearns no solo buscan respaldar a Soto, sino también destacar una cualidad que ha pasado desapercibida para muchos: su compromiso con la mejora continua.

En la entrevista, Stearns sorprendió al revelar que el jugador ha superado sus propias expectativas, no solo en su desempeño, sino en su ética de trabajo y su capacidad para adaptarse a las exigencias de la Gran Manzana.

“Me he dado cuenta de que se enfoca en elementos de su juego que él siente que no están a la altura de sus estándares y los mejora”, resaltó Stearns.

“He visto una gran disposición para mejorar, lo cual habla de su carácter, y su habilidad para impactar el juego en diferentes maneras es lo que lo hace tan especial”, afirmó el directivo.

Las palabras de Stearns son un claro mensaje de que la organización confía en el proceso de Soto, quien ha demostrado que su compromiso va más allá de los números. Con este respaldo, el dominicano podrá cerrar el año con una renovada confianza, sabiendo que cuenta con el apoyo de la directiva.

Sigue leyendo:

Juan Soto señala a Starling Marte como el verdadero líder de los Mets

Juan Soto iguala tope personal de remolcadas en MLB tras grand slam en victoria de Mets

