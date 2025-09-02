Eddie Hearn sorprende al inclinarse por Terence Crawford en la pelea contra Canelo Álvarez

En el mundo del boxeo pocas voces tienen tanto peso como la de Eddie Hearn. El promotor de Matchroom ha estado al frente de algunas de las peleas más grandes de la última década y, en una reciente declaración, compartió su perspectiva sobre el enfrentamiento que promete ser el más grande del año.

Su opinión, sin embargo, ha generado un debate, pues se aparta de lo que muchos esperarían de él. Hearn asomó algunas opiniones de la venidera pelea en una entrevista para FightHype.com.

Hearn, quien ha promovido a Canelo Álvarez en múltiples ocasiones, expresó una confianza inesperada en el retador, a pesar del abrumador favoritismo del mexicano.

Eddie Hearn. Crédito: Ian Walton | AP

El promotor reconoció el talento y la habilidad de Terence Crawford, sugiriendo que el factor sorpresa podría ser la clave para que el estadounidense logre la hazaña de conquistar el título indiscutido de las 168 libras.

“Probablemente me incline un poco hacia Crawford en esta pelea”, dijo Hearn a FightHype.com. “Creo que Canelo será el favorito de entrada, pero no me sorprendería en absoluto que Crawford pudiera lograrlo.”

Aunque se inclinó ligeramente a favor de Crawford, Hearn no ocultó su preocupación por el retador. El promotor fue realista sobre los riesgos que implica un salto de peso tan significativo, describiendo el territorio del supermediano como “el mundo de Canelo, y ese mundo es brutal”.

Hearn advirtió que subir a las 168 libras no es solo una cuestión de peso, sino de enfrentarse a un oponente que ha dominado la categoría y que tiene un poder de golpe superior.

Para él, la pregunta del millón es si el talento de Crawford será suficiente para mitigar los duros golpes de un rival más grande y fuerte durante 12 asaltos.

“Supongo que la gran conversación es cómo le afectará el peso a Bud y cómo responderá a la diferencia de tamaño”, explicó Hearn. “Cuando lo golpeen, esa es realmente la pregunta del millón.”

A pesar de esto, su fascinación por las habilidades de Crawford y el potencial de un resultado inesperado lo llevaron a dar un veredicto que ha sorprendido al mundo del boxeo.

