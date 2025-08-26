Eddie Hearn asegura que Jake Paul genera más emoción que el Canelo vs Crawford

El promotor de boxeo y titular de March Room, Eddie Hearn, aseguró que Jake Paul se ha convertido en una de las mayores estrellas del pugilismo mundial en este último año gracias al impresionante trabajo que realiza a través de sus diversas cuentas en las redes sociales; consideró que incluso llega a superar al campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y al estadounidense Terence Crawford.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Australian Boxing Central, donde destacó que esta popularidad que cosecha el youtuber en las redes sociales ha sido la principal causante del éxito que ha registrado dentro de Netflix en sus últimos enfrentamientos.

Asimismo, Hearn sostuvo que Jake Paul llegará a tener un mayor éxito promocionando sus próximos combates que el previsto entre Canelo Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada; enfrentamiento que ha sido catalogado por muchos como uno de los más importantes de la última década al enfrentar a dos de los más importantes pugilistas de esta generación.

“La razón por la que a Jake Paul le va tan bien en Netflix es que no para. Es muy bueno hablando con la base de fanáticos, los seguidores y los clientes”, expresó.

Eddy Reynoso confía en el triunfo del Canelo Álvarez sobre Crawford. Crédito: John Locher | AP

“Estos chicos, Crawford y en particular Canelo, no están realmente interesados. A Crawford no le interesa promocionarse ni mostrarse activo en redes sociales. Crawford tiene una buena personalidad y una historia increíble. Siempre he dicho que él debería ser una superestrella estadounidense, y no lo es en absoluto”, agregó el promotor en sus declaraciones.

Para finalizar, Eddie Hearn aseguró que esta falta de impacto por parte del campeón mexicano se debe al poco interés que le ha brindado a los fanáticos en las redes sociales; mientras que Crawford ha reiterado en varias ocasiones que no le gustan las plataformas digitales ni tampoco aparecer en las cámaras, algo que considera un grave error para un peleador de su categoría.

“Crawford y Canelo se han centrado en su entrenamiento en lugar de publicar en redes sociales como hacen habitualmente otros peleadores como Shakur Stevenson, Ryan García y Devin Haney. Estos peleadores han logrado que los fans sigan hablando de ellos entre peleas gracias a su presencia en línea en X”, dijo.

“Ha ganado mucho dinero en la temporada de Riad, esta pelea con Canelo y la pelea contra Errol Spence. Pero debería ser una superestrella del deporte estadounidense y no lo es. Eso no es algo que pueda lograr de la noche a la mañana a los 36 años o lo que sea que tenga ahora. Hay que construirlo sobre la marcha. Hay que convencerlos para que vendan entradas en estadios masivos”, concluyó Hearn.

Sigue leyendo:

–José Siri inicia su camino para regresar con los Mets a finales de temporada

–Cadillac confirma el regreso del Checo Pérez a la Fórmula 1 (+Video)

–Edson Álvarez revela el jugador que le aconsejó firmar con el Fenerbahce