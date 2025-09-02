Empresario pide perdón por quitarle gorra firmada a niño en el US Open

La imagen del empresario polaco Piotr Szczerek arrebatándole una gorra firmada a un niño en el US Open ha dado la vuelta al mundo. Tras una alta repercusión mediática, el hombre decidió pedir disculpas públicas.

El empresario eliminó la mayoría de sus cuentas en las redes sociales, pero de acuerdo con la agencia de noticias ‘The Associated Press’ el pasado lunes publicó una disculpa en su muro de Facebook.

En el mensaje, Szczerek afirmaba que había cometido “un gran error”, pero porque había pensado que el tenista le estaba regalando la gorra.

“Debido a la situación ocurrida durante el partido de Kamil Majchrzak en el Abierto de EE. UU., me gustaría pedir claramente disculpas al chico afectado, a su familia, así como a todos los aficionados y al propio jugador”, indicó.

Asimismo, en el mensaje, describe que estaba “emocionado” tras la victoria y que estaba “convencido” de que el tenista se quitó la gorra en su dirección, hacia sus hijos, que “habían pedido autógrafos antes”.

“Hoy sé que hice algo que parecía que le arrebaté deliberadamente el recuerdo al niño. No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que hice daño al chico y decepcioné a los aficionados”, explicó.

Debido a que circularon varias disculpas falsas en las redes, el director ejecutivo aclaró que no procedían de él: “También quiero dejar claro que ni yo, ni mi mujer, ni mis hijos hemos comentado esta situación, ni en las redes sociales, ni en ningún portal”, aseveró.

De empresario ejemplar a enemigo número tras el US Open

Szczerek es CEO y cofundador de Drogbruk, una empresa de pavimentación con sede en Błaszki, Polonia, fundada en 1999 junto a su esposa. Drogbruk se especializa en pavimentos de concreto y elementos decorativos para exteriores, y ha sido reconocido en su país por el impulso al deporte local.

Szczerek estudió en la Universidad Tecnológica de Poznań, y ha patrocinado a atletas como Piotr Matuszewski, actual número 86 en el ranking de dobles ATP. No obstante, luego de ser expuesto al escarnio público tras la controversia, Szczerek limitó la interacción en sus redes personales, evitando comentarios y publicaciones.

Tras una épica victoria de Kamil Majchrzak sobre Karen Khachanov, remontando en cinco sets y avanzando a tercera ronda, el tenista polaco se acercó a la tribuna para saludar a los fans.

Como es costumbre, firmó pelotas, camisetas y luego se quitó la gorra para regalársela a un niño que lo esperaba en primera fila. Justo cuando el pequeño extendía las manos, un adulto que estaba a su lado se adelantó y le arrebató la gorra, guardándola rápidamente en la bolsa de una mujer que lo acompañaba.

El niño quedó paralizado, con cara de incredulidad. Majchrzak, sin darse cuenta del robo, siguió firmando autógrafos.

Las cámaras captaron la escena y el video se viralizó en redes. Miles de usuarios condenaron el gesto. Sin embargo, gracias al poder de internet y la colaboración de los organizadores, el niño fue localizado y Majchrzak pudo reencontrarse con él.

No solo le entregó una nueva gorra, sino que también le dio otros regalos. Majchrzak compartió en su cuenta de Instagram una foto de él mismo con Brock, el niño que se quedó sin gorra. “Hola mundo, ¡junto a Brock te deseamos un gran día!”, escribió el jugador.



